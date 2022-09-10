10 сентября 2022, 04:52

14 нарушений выявлено на выборах в Краснодарском крае

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах".

Как писал "Кавказский узел", на 9-11 сентября в регионах СКФО и ЮФО назначено голосование на местных выборах, а также на выборах главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. 9 сентября в десяти регионах СКФО и ЮФО начались выборы глав 182 поселений и депутатов 255 муниципальных собраний, следует из данных Центризбиркома. 

По данным на утром 9 сентября, в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"* заявлено о четырех нарушениях в Краснодаре и одном в Приморско-Ахтарске.

Члены избирательных комиссий в Краснодарском крае сообщили о 14 нарушениях, выявленных ими в день голосования 9 сентября, следует из информации, опубликованной в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*. 

По сообщению члена избирательной комиссии, на некоторых УИКах "с утра "не замечали" списков наблюдателей от КПРФ, пересланных из территориальной комиссии Западная".

Упоминается на "Карте нарушений на выборах" и о задержании координатора проекта "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева и отдельно - о его аресте.

Суд назначил координатору проекта "Гражданин наблюдатель" Виталию Немцеву пять суток административного ареста за наклейку экстремистской организации на машине. Наклейка на машине активиста стала способом помешать ему вести наблюдение на выборах, указал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

В Славянске-на-Кубани, по сообщению наблюдателя, группа выездного голосования приехала на надомное голосование, "а человек умер еще в марте", в Новороссийске на участок не допустили представителя СМИ, в Выселковском районе "в списках избирателей обнаружены незаконные отметки - напротив фамилий избирателей".

В Геленджике на одном участке наблюдатели пожаловались, что их посадили "за стенкой", и они "не видят работу со списком избирателей", а на другом - что наблюдателю не разрешили "снимать вблизи" процесс пересыпания бюллетеней, не дали "акт о проведении голосования со стационарной урной".

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* внесено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Более 430 местных избирательных кампаний проходят в регионах юга России", "Члены избиркомов сообщили о нарушениях на выборах в Краснодаре", "Сотрудники избиркомов в Краснодаре лишены полномочий после жалоб наблюдателей".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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