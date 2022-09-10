14 нарушений выявлено на выборах в Краснодарском крае

10 сентября 2022, 04:52

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Члены избирательных комиссий в Краснодарском крае пожаловались на 14 нарушений, допущенных в день голосования 9 сентября, сообщается в "Карте нарушений на выборах".

Как писал "Кавказский узел", на 9-11 сентября в регионах СКФО и ЮФО назначено голосование на местных выборах, а также на выборах главы Адыгеи, депутатов заксобрания Кубани, парламента Северной Осетии и гордумы Черкесска. 9 сентября в десяти регионах СКФО и ЮФО начались выборы глав 182 поселений и депутатов 255 муниципальных собраний, следует из данных Центризбиркома.

По данным на утром 9 сентября, в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"* заявлено о четырех нарушениях в Краснодаре и одном в Приморско-Ахтарске.

Члены избирательных комиссий в Краснодарском крае сообщили о 14 нарушениях, выявленных ими в день голосования 9 сентября, следует из информации, опубликованной в "Карте нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

По сообщению члена избирательной комиссии, на некоторых УИКах "с утра "не замечали" списков наблюдателей от КПРФ, пересланных из территориальной комиссии Западная".

Упоминается на "Карте нарушений на выборах" и о задержании координатора проекта "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева и отдельно - о его аресте.

Суд назначил координатору проекта "Гражданин наблюдатель" Виталию Немцеву пять суток административного ареста за наклейку экстремистской организации на машине. Наклейка на машине активиста стала способом помешать ему вести наблюдение на выборах, указал депутат гордумы Краснодара Александр Сафронов.

В Славянске-на-Кубани, по сообщению наблюдателя, группа выездного голосования приехала на надомное голосование, "а человек умер еще в марте", в Новороссийске на участок не допустили представителя СМИ, в Выселковском районе "в списках избирателей обнаружены незаконные отметки - напротив фамилий избирателей".

В Геленджике на одном участке наблюдатели пожаловались, что их посадили "за стенкой", и они "не видят работу со списком избирателей", а на другом - что наблюдателю не разрешили "снимать вблизи" процесс пересыпания бюллетеней, не дали "акт о проведении голосования со стационарной урной".

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