Ростовчане потребовали защитить парк от вырубки

10 сентября 2022, 05:51

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В парке "Дружбы" в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону при проведении работ по благоустройству планируется вырубить 237 здоровых деревьев, заявили горожане и активисты "Городского патруля", которые обратились к губернатору Василию Голубеву с просьбой защитить парк от вырубки.

Работы по благоустройству начались в парке "Дружба" в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону весной.

По словам руководителя общественного движения "Городской патруль" Елены Хатламаджиян, в рамках работ по благоустройству подготовлен акт о сносе 237 здоровых деревьев в парке, а это порядка 20% от имеющихся в парке деревьев, пишет 9 сентября "Ростов-Газета".

На видео, которое активисты опубликовали в группе "Городского патруля" в соцсети "ВКонтакте" (102 просмотра по данным на 04.00 мск сегодня, 10 сентября), Хатламаджиян сообщила, что, согласно акту о спиле деревьев, они мешают установке подпорных стен. "Специалисты-строители, к которым мы обращались, подтвердили, что есть способы, которые позволяют укрепить стены и сохранить деревья. Но нас не слышат", - сказала она.

Ранее, в июле активисты "Городского патруля" осмотрели парк и нашли несколько спиленных деревьев, которые не были отмечены под спил. "Рубить в парке "Дружба" должны деревья, где кресты помечены желтой краской. Но на этих крестов нет. Стоит Г - глубокая обрезка и С - санитарная", - заявили активисты, чьи слова приводит 1rnd.ru.

Комитет по охране окружающей среды посетил парк, специалисты подтвердили, что три дерева были срублены незаконно - в документах на снос их не было.

Ранее "Кавказский узел" писал, что летом 2020 года жители Ростова-на-Дону выступили против вырубки рощи СКА, территорию которой планировалось отдать под парковку. 11 августа Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск прокуратуры к региональному управлению Росимущества и предпринимателю, обязав их вернуть земельный участок в роще.

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