Суд отменил сделку о передаче рощи под парковку после протестов ростовчан

11 августа 2020, 02:46

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск прокуратуры к региональному управлению Росимущества и предпринимателю, обязав их вернуть земельный участок в роще СКА, где планировалось строительство стоянки. Местные жители, которые в июле встали живым кольцом на защиту рощи, назвали ее едва ли не единственной достопримечательностью района.

Участок рощи СКА в Ростове-на-Дону, который 27 июля планировали вырубить под парковку, защитили местные жители, которые взяли его в живое кольцо. Акция собрала несколько десятков ростовчан, главным образом жителей домов, расположенных рядом с рощей. Они натянули строительную ленту и выстроились живой линией по периметру участка рощи, сообщает "1Рнд".

10 августа Арбитражный суд Ростовской области рассмотрел иск прокуратуры к Территориальному управлению Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и предпринимателю, который планировал открыть на участке земли в роще СКА стоянку. На заседание прошли представители четырех местных СМИ, причем корреспондента «Кавказского узла» пропустили только после дискуссии с приставами. Еще не менее 20 местных жителей приставы отказались пропустить в здание суда, сославшись на пандемию коронавируса.

Представитель прокуратуры Наталья Барсук попросила суд признать ничтожной сделку о передаче части рощи СКА под парковку индивидуальному предпринимателю. Она заявила, что данный участок находится в границе земель общего пользования и относится к зоне зеленых насаждений специального назначения, и поэтому не может быть предметом аукциона. Несмотря на это, территориальным управлением Росимущества в декабре 2018 года был проведен аукцион, в ходе которого была заключена сделка, продолжила прокурор.

Барсук также отвергла возражения о пропуске годичного срока давности для обращения с иском, сказав, что прокуратура не оспаривает процедуру проведения торгов, а оспаривает именно сделку, считая, что она заключена с пороками, а на оспаривание таких сделок установлен срок давности в три года.

По словам прокурора, в период судебного следствия был осуществлен контрольный осмотр земельного участка и установлено, что спорный участок действительно находится в зоне «зеленых насаждений интенсивного использования».

В период принятия решения о заключении договора аренды управление Росимущества опиралось на Правила землепользования и застройки города от октября 2016 года, согласно которым участок был отнесен к зоне жилой застройки, однако впоследствии решением Гордумы от 21 декабря 2018 года Правила землепользования были изменены, и Градостроительным кодексом был установлен «принцип первичности Генплана Ростова-на-Дону», в котором спорный участок был отнесен к зеленым насаждениям, отметила Наталья Барсук.

Представитель территориального управления Росимущества Наталья Щепина возражала против иска прокуратуры и сообщила, что аукцион был проведен по тем основаниям, которые были предусмотрены действующим на тот момент законодательством, в том числе Правилами землепользования и застройки.

По словам Щепиной, контракт по итогам аукциона был заключен 9 января 2019 года, а изменения в Правила землепользования были внесены только в марте 2019 года, то есть после самого аукциона и заключения сделки. Прокуратурой «не представлено каких-либо доказательств, что выигравший торги арендатор будет нарушать природоохранное законодательство либо другие нормы», сказала она.

Также, по словам юриста Росимущества, в рамках дела после выхода на место вместе с представителями прокуратуры и арендатора "был установлен реальный виновник вырубки земельных насаждений" - супруг члена инициативной группы, настаивающей на незаконности вырубки рощи.

По ее словам, мужчина «длительное время использовал как часть федерального участка, так и три муниципальных участка, и по этому факту Росимуществом было подано исковое заявление в Пролетарский районный суд города».

Представитель предпринимателя Елена Дроздова подтвердила, что 9 января 2019 года между ним и Росимуществом был заключен договор аренды по результатам аукционных торгов на восемь лет. Управление Росимущества является собственником данного земельного участка, и предприниматель является правомерным арендодателем с видом использования «наземные и подземные автостоянки», сама процедура торгов также проходила согласно законодательству РФ, заявила она.

Как и представитель Росимущества, Дроздова сказала, что на момент заключения договора аренды действовали Правила землепользования, в которых спорный участок был отнесен к зоне жилой застройки второго типа Ж-2, под которую подпадает и строительство автостоянок.

По словам юриста, предприниматель «является добросовестным арендатором, соблюдает свои финансовые обязательства, выплачивает арендную плату и земельный налог и использует участок согласно договору», а прокуратурой при подаче иска был пропущен срок давности, согласно которому торги могут быть признаны недействительными только в течении года.

В итоге, суд признал ничтожным договор аренды между Росимуществом и предпринимателем и обязал вернуть предпринимателя земельный участок.

«Конечно же, мы с решением суда не согласны. Мы считаем, что наша позиция единственно верная и единственно правильная в этом вопросе, потому что она правомерная. Что касается юридической стороны вопроса и объективной, мы считаем, что данное судебное решение неправомерно. Мы пойдем в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд и будем обжаловать решение. Надеемся, что в апелляции суд рассмотрит дело всесторонне и объективно» - сказала журналистам после заседания Елена Дроздова.

Ростовчане рассказали о судьбе рощи СКА

Собравшиеся все время заседания под зданием суда местные жители встретили решение суда криками «Ура!» и аплодисментами.

"Территория рощи СКА раньше принадлежала лесхозу и входила в зону эко-лесов, которая неприкосновенна. Но в свое время по непонятным причинам кусок рощи был отмежеван кем-то, и когда лесхоз передавал потом земли рощи в ведение администрации города, кусок почти в два гектара завис. Потом, через какое-то время, руководитель Росимущества по Ростовской области решил, видимо, этот кусок прибрать себе", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из членов инициативной группы по защите рощи Марат.

По его словам, роща СКА расположена на территории двух районов - Первомайского и Ворошиловского. "Участок, о котором идет спор, находится в Первомайском районе, а земли Росимущества находятся в Ворошиловском районе вокруг стадиона СКА (спортивный клуб армии). По тем документам, которые я видел, кусок возле стадиона СКА принадлежит Росимуществу. Но они хотели этот спорный кусок, принадлежавший лесхозу, себе в ведение, принесли документы на другой район, а потом сказали, что они «сделали ошибку». Потом Росимущество берет под свою юрисдикцию этот участок и потом, через какое-то время, дают в аренду (предпринимателю), у которого тут же рядом участок. То есть, очевидно, что он давно и, видимо, не просто так присматривался и выиграл эти торги", - сообщил Марат.

По его мнению, "самое страшное, если он что-то построит там, то он имеет право приватизировать весь участок, если даже небольшую стоянку".

"Мое убеждение - что за этим видны уши крупных застройщиков [...] Кто-то говорит, что есть конфликт интересов, потому что рядом у мужа (члена инициативной группы) есть небольшая парковка. Но тут нет актуальности парковки, две парковки заполнены на 20-30%. Скорее всего, это такая схема, по которой они могут отдать землю крупным застройщикам» - высказал предположение Марат.

Местный житель, который отказался представиться, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что "здесь нет больше достопримечательностей, кроме этой рощи". "Это единственное место, где кто-то занимается спортом, гуляет, чтобы отвлечься от городской суеты. Ближайший парк — в двух-трех километрах от нас. Я хочу дышать чистым воздухом, я гуляю, моя семья гуляет здесь, бегаю иногда тут. Дело в том, что если этот участок отберут, то дальше не остановятся на этом. Я просто не могу равнодушно к этому относиться», - сказал он.

«Вы даже не представляете, сколько живности живет в этой роще - и белки, и фазаны, и ежики, и разные птицы. Люди специально покупают семечки, орешки и ходят подкармливать их. Тут совершенно другой воздух. Естественно, люди против вырубки, потому что пойдут рубить и дальше. Эту рощу сажали примерно в 30-е годы, когда высаживали лесополосы для того, чтобы посевы не выдувались, высаживали рощу» - сказала местная жительница Ирина. По ее словам, местные жители регулярно убирают в роще мусор.