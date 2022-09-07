Массовая эвакуация объявлена в школах СКФО после сообщений о бомбах

07 сентября 2022, 14:46

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Ученики и педагоги школ в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Ставропольском крае эвакуированы сегодня из-за сообщений о минировании зданий.

Об эвакуации учеников школ в Махачкале администрация города сообщила сегодня в своем Telegram-канале. "Проводится эвакуация воспитанников школ г. Махачкалы. Как сообщают в Управлении образования, на стационарные телефоны и электронные почты поступили сигналы о минировании. Родителей оповещают об эвакуации", - говорится в публикации.

В Нальчике из-за сообщений о минировании сегодня эвакуировали учителей и учеников как минимум двух школ - № 5 и № 9, сообщает ТАСС.

Сообщения о минировании поступили также в школы в Ингушетии – в частности, в Магасе, Малгобеке и Сунже. После получения смс-сообщений о бомбах педагоги отменили утренние занятия в школах, а детей отпустили домой, сообщил источник газеты «Ингушетия».

"Поступили сообщения о минировании в общеобразовательных учреждениях. В связи с этим дети и педагогический состав школ были эвакуированы", - рассказал он.

Информация о минировании поступила также в школы и учреждения Ставрополя, сообщил глава города Иван Ульянченко. По его словам, сообщения были получены по электронной почте, пишет 1777.ru.

"Кавказский узел" писал также, что 6 мая во все школы Черкесска поступила информация о минировании, ученики и педагоги были эвакуированы. Днем ранее, 5 мая, воспитанники детсадов и учащиеся школ Махачкалы были эвакуированы после поступивших сообщений об угрозе взрывов.

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