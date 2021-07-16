Посетители торгового центра в Махачкале были эвакуированы из-за сообщения о бомбе

16 июля 2021, 09:18

Полицейские эвакуировали 15 июля посетителей торгового центра в Махачкале после сообщения о подозрительном предмете. Информация о минировании не подтвердилась, сообщило МВД.

Сообщение правоохранителям об обнаружении похожего на бомбу предмета в торговом центре в Махачкале поступило вечером 15 июля.

"В 18.00 [мск] в дежурную часть МВД по Республике Дагестан поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета, находящегося в торговом центре, расположенном по проспекту М. Ярагского в Махачкале", - сообщило вечером 15 июля на своей странице в Instagram МВД по Дагестану.

Ведомство также опубликовало видеоролик, на кадрах которого показаны полицейские автомобили, стоящие возле торгового центра "Седьмой континент". Силовики проводят осмотр прилегающей территории.

В 20.45 мск здание торгового центра и прилегающая территория была обследована, в том числе была задействована специально обученная собака, добавило ведомство в своем Telegram-канале. "Взрывное устройство или взрывчатое вещество не обнаружено", - сказано в сообщении.

К 09.15 мск 16 апреля публикация об эвакуации посетителей торгового центра в Махачкале на странице МВД по Дагестану в Instagram, на которую подписаны около 407 тысяч пользователей, набрала около 71,2 тысячи просмотров и 180 комментариев. Часть их авторов пожаловалась на неудобства из-за объявленной тревоги. "Я после работы проходила оттуда, не пускали по 26-й вниз на Ленина", написал пользователь zdorovie_batel05. "Интересно, а за ложные вызовы начнут уже сажать, а то всегда так пугают людей с такими ложными вызовами", - отметил пользователь dr_dinozavr.