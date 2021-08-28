Сообщение о минировании самолета Москва - Геленджик оказалось ложным

28 августа 2021, 14:20

Взрывных устройств на борту Airbus A320 не обнаружено, пассажирский самолет после проверки вылетел из Москвы в Геленджик.

Как писал "Кавказский узел", Airbus A320, который должен был вылететь в 11:25 мск в Геленджик, задержали в аэропорту Домодедово в связи с сообщением о минировании.

Специалисты проверили пассажирский Airbus A320 и не обнаружили взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пассажирский самолет Москва - Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было", - цитирует источник ТАСС.