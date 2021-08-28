28 августа 2021, 14:20
Сообщение о минировании самолета Москва - Геленджик оказалось ложным
Взрывных устройств на борту Airbus A320 не обнаружено, пассажирский самолет после проверки вылетел из Москвы в Геленджик.
Как писал "Кавказский узел", Airbus A320, который должен был вылететь в 11:25 мск в Геленджик, задержали в аэропорту Домодедово в связи с сообщением о минировании.
Специалисты проверили пассажирский Airbus A320 и не обнаружили взрывных устройств, сообщил источник в правоохранительных органах.
"Пассажирский самолет Москва - Геленджик вылетел из Домодедово в 13:32 мск. Опасных предметов на борту найдено не было", - цитирует источник ТАСС.
"Сообщения о минировании поступили в 11 судов Волгоградской области", "Сообщение о бомбе в мэрии Махачкалы оказалось ложным", "Житель Волгоградской области осужден за звонок о бомбе в аэропорту".
Автор: "Кавказский узел"
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