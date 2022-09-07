Зелимхан Мазаев обвинен в организации группировки боевиков

07 сентября 2022, 13:16

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Уроженец Чечни Зелимхан Мазаев, который был осужден за грабеж и подозревался в организации убийства экс-командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева, арестован по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования. Апелляционная инстанция не удовлетворила просьбу защиты перевести Мазаева под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", 9 января 2017 года стало известно, что Лефортовский суд Москвы признал уроженца Чечни Зелимхана Мазаева виновным в грабеже и приговорил его к шести годам колонии общего режима, а трех других обвиняемых – к пяти годам заключения.

Зелимхан Мазаев и трое его предполагаемых сообщников были задержаны в феврале 2015 года в Москве по подозрению в разбойном нападении на двух мужчин. По данным следствия, мужчины были избиты и ограблены, им угрожали предметом, похожим на пистолет.

Зелимхан Мазаев арестован по обвинению в организации незаконного вооруженного формирования (часть 1 статьи 208 УК РФ). Об аресте ходатайствовало следственное управление СКР по Центральному округу Москвы. Четыре адвоката Мазаева обжаловали решение о мере пресечения, однако Мосгорсуд оставил его в силе, а в конце августа срок содержания обвиняемого под стражей был продлен еще на два месяца, сообщает сегодня "Коммерсант".

По этому же делу обвиняемым проходит земляк Зелимхана Мазаева. Представители защиты после консультаций с подзащитными отказались обсуждать детали уголовного дела, пишет издание.

Заседание об избрании меры пресечения Мазаеву в виде заключения под стражу состоялось 29 июня, следует из информации на сайте Хамовнического райсуда Москвы. Апелляционную жалобу защиты Зелимхана Мазаева, арестованного на два месяца, Мосгорсуд рассмотрел и не удовлетворил 13 июля, говорится в судебном акте, опубликованном на сайте Мосгорсуда.

Следователь мотивировал ходатайство заключить Мазаева под стражу тем, что Зелимхан Мазаев обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности, по месту регистрации не проживает, ранее судим, судимость не снята и не погашена, в связи с чем "имеются основания полагать", что, оставаясь на свободе, Мазаев может скрыться от следствия и суда, "принять меры к сокрытию следов преступления, оказать давление на свидетелей с целью изменения ими своих показаний, либо иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", говорится в документе.

Защита просила суд перевести Мазаева под домашний арест. "В апелляционной жалобе адвокат, выражая свое несогласие с судебным решением, находит его незаконным, необоснованным... Указывает, что Мазаев З.Р. имеет постоянное место жительства в Москве, занимается общественно полезной деятельностью, на иждивении у него пятеро несовершеннолетних детей", - сказано в судебном акте.

Суд счел доводы апелляционной жалобы "несостоятельными" и оставил в силе решение Хамовнического райсуда, говорится в документе.

Напомним, в 2009 году Мазаев стал одним из подозреваемых в причастности к убийству бывшего командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева, который был застрелен в Дубае. Имя Мазаева фигурировало в числе граждан России, которые были объявлены правоохранительными органами ОАЭ в международный розыск.

В убийстве Ямадаева были обвинены в ОАЭ бывший конюх главы Чечни, иранец Махди Лорния и гражданин Таджикистана, бизнесмен Максуджон Исматов. 12 апреля 2010 года суд в Дубае приговорил их к пожизненным срокам тюремного заключения. Осужденные заявляли о своей невиновности.

22 декабря 2010 года апелляционный суд Дубая заменил осужденным пожизненное заключение на 27 месяцев лишения свободы. В июле 2011 года они были освобождены из дубайской тюрьмы и депортированы из ОАЭ.

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