Ингушские нефтяники призвали власти отреагировать на идею отпраздновать юбилей отрасли

07 сентября 2022, 11:37

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Руководство Ингушетии не отреагировало на предложение организовать в 2023 году празднование в республике 200-летия нефтяной отрасли, сообщил профсоюз "Ингушнефти", повторно опубликовав обращение к властям.

Работники "Ингушнефти" обратились к главе республики Махмуд-Али Калиматову с просьбой отпраздновать в республике 200-летие отрасли, сообщила вечером 6 сентября "Фортанга" в своем Telegram-канале.

Еще в 2021 году председатель профсоюза "Ингушнефть" Анжела Матиева направила главе Ингушетии обращение от имени нефтяников, попросив включить в календарь памятных дат на 2023 год празднование 200-летия зарождения нефтяной отрасли Ингушетии и поручить правительству создать оргкомитет для организации праздника по этому случаю. В марте 2022 года нефтяники обратились также к мэру Малгобека Мусе Галаеву, который пообещал поддержать юбилей, пишет издание.

Обращение было передано Анжелой Матиевой в декабре 2021 года через руководителя администрации главы и правительства Джамбулата Оздоева во время его встречи с представителями профсоюзов республики, говорится в сообщении в Telegram-канале профсоюза.

"Обращение ингушских нефтяников из администрации главы, как нам сказали, передали в правительство Ингушетии, председателю Владимиру Сластенину для выработки соответствующих предложений. Полагаем, что наше предложение рассмотрено, и начата работа к предстоящей юбилейной дате", - приводятся в публикации, датированной 5 сентября, слова Анжелы Матиевой.

По ее мнению, включение празднования в календарь памятных дат "может стать и общероссийским достоянием", так как в 1823 году "было положено начало не только основанию нефтяной отрасли Ингушетии, но и братьями Дубиниными был изобретен первый в мире нефтеперегонный завод". Завод братьев Дубининых работал на территории ингушского сельского поселения Аки-юрт, отмечается в публикации.

"В городах Грозный Чеченской Республики и Моздок Северной Осетии-Алании есть улицы имени братьев Дубининых, в последнем даже установлен памятник (в Моздоке проживали братья Дубинины), но в Ингушетии никак не увековечены эти события, хотя имеют непосредственное отношение к истории Ингушетии. Мы должны исправить эти упущения наших предшественников и увековечить память, в первую очередь назвав в Малгобеке улицу имени братьев Дубининых, открыть музейную экспозицию, связанную с этими событиями, и многое другое", - приводятся в публикации слова Матиевой.

Там же размещена фотокопия обращения к Калиматову, датированного 3 декабря 2021 года. В обращении содержится просьба "поддержать предложение и принять решение о широком праздновании в 2023 году на территории Республики Ингушетия 200-летия зарождения нефтяной отрасли и поручить правительству республики создать комитет для организации праздничных мероприятий к этому большому юбилею".

"Кавказский узел" писал также, что в июне, на фоне празднования 30-летия образования Республики Ингушетия, председатель первичной профсоюзной организации АО "Ингушнефть" Анжела Матиева рассказала, что предприятие "переживает далеко не лучшие времена".

"Руководство постоянно говорит об угрозе банкротства. Решили, что улучшить экономическую ситуацию на предприятии можно, сократив часть специалистов, вместо того чтобы оптимизировать расходы по другим направлениям… Как нефтедобывающее предприятие может быть в убытке при правильном использовании потенциала? Тем более что нефть добывается и продается! Одно знаю точно, что сокращение работников, тем более профессионалов и с многолетним опытом работы, ситуацию точно не спасет", - сказала лидер профсоюза, предположив, что руководству "Ингушнефти" следует создать антикризисную комиссию и искать пути выхода из кризисной ситуации.

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