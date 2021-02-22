Ингушские активисты и чиновники предложили новый формат празднования 23 февраля

22 февраля 2021, 15:14

Жителям Ингушетии не стоит игнорировать День защитника Отечества, но совпадение этого праздника с годовщиной депортации делает недопустимыми увеселительные мероприятия, считают глава Совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев, депутат Закрий Мамилов и советник главы Ингушетии Исса Костоев. Обеспечить такой формат мероприятий на 23 февраля должен Минкульт республики, но ведомство этим не занимается, заявила активистка Анжела Матиева.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году пользователи соцсети предложили жителям Северного Кавказа отказаться от празднования Дня защитника Отечества 23 февраля - годовщину депортации чеченцев и ингушей. Празднование в этот день усугубляет проблему непризнания "драмы кавказских народов", указала программный координатор Фонда имени Генриха Бёлля Ирина Костерина. Глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина и ингушская правозащитница Асет Мальсагова заявили, что празднование Дня защитника Отечества следует перенести на другую дату во всероссийском масштабе.

23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР почти 500 тысяч чеченцев и ингушей были выселены в Казахстан и Среднюю Азию. По разным оценкам, в пути следования погибло 10 тысяч человек, в первые годы после выселения - 100 тысяч. Подробности этих событий приведены в справке "Депортация чеченцев и ингушей" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Памятные мероприятия пройдут в Назрани

23 февраля у Мемориального комплекса жертвам сталинских репрессий, как всегда в этот день, пройдут памятные мероприятия, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" и. о. главы Совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев.

"Мы соберемся, чтобы отметить теперь уже 77-ю годовщину депортации нашего народа. Проведем митинг, от тейпа старейшин выступит Мухарбек Хаштыров. Прочитаем молитву в память о тех, кто погиб в ссылке. Всегда на митинг памяти собирается много народа, независимо от того, какая бывает погода. Сколько лет прошло, но желающих поделиться историей своей жизни в ссылке меньше не становится", - отметил Даскиев.

Он сказал, что не относится к 23 февраля как к праздничному дню, но отметил, что для многих жителей Ингушетии День защитника Отечества важен. "Наши отцы принимали участие в Великой Отечественной войне. Да и многие представители моего поколения являются офицерами в отставке, потому что учились в вузах, где были военные кафедры. Мы проводили несколько месяцев на военных сборах, принимали военную присягу, нам были присвоены воинские звания. В какой-то степени этот праздник относится как к нашим старшим, так и к нам тоже. Получается, что перенести дату депортации невозможно - слишком много ни в чем не повинных человеческих жизней стоит за этой датой. А вообще не отмечать День защитника Отечества - значит предать память тех, кто проливал кровь в боях в годы Великой Отечественной войны. Непростой вопрос, но решать его нужно", - указал Мурад Даскиев.

И. о. главы Совета тейпов рассказал, что его отец Осман Даскиев воевал с 1942 года. В середине февраля 1944 родные узнали из его писем, что воинскую часть, в которой он служит, направляют в Ростов для переформирования. "И моя мать, оставив двух маленьких дочек с бабушкой, вместе с дядей поехала в Ростов. Три дня они были в части с отцом. И там они узнали, что ингушей и чеченцев, всех до единого, ссылают. А куда - никто не знал. Мать, естественно, в панике - ведь там остались дети. Кинулись они с дядей на вокзал, чтобы уехать домой, а уже было 24 февраля, и эшелоны с теми, кого депортировали, были на ростовской железной дороге – это была первая большая остановка. Дядя как-то быстро нашел свою семью, а мама не успела найти своих, пришлось ехать в ссылку с семьей дяди. Только через шесть месяцев там, в Казахстане, нашла своих дочек", - сообщил Мурад Даскиев.

Его отец был ранен, дошел до Берлина. "А уже когда было ясно, что война вот-вот закончится и осталось главное – взятие Берлина, в окопах появились четверо сотрудников СМЕРШа, и сообщили, что Османа Даскиева, как врага народа, надлежит отправить в ссылку. Его разоружили, отобрали все ордена и медали. Военный билет тоже отобрали, а взамен дали военную карточку. По ней, кстати, потом пенсию начисляли. Сослуживцы стали с ним прощаться, жалели его - а ведь если разобраться, так ведь отца отправляли в тыл, а его однополчане оставались в окопах, и им предстояли жаркие бои за Берлин. Штабной писарь тогда по секрету сообщил отцу, что поедет тот в Казахстан, к своей семье", - добавил Даскиев.

Депутат выступил против отмены Дня защитника Отечества в Ингушетии

Памятные мероприятия, приуроченные к годовщине депортации ингушей, сочетаются с благотворительностью, указал депутат Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов. "Программа проведения мероприятия сложилась как-то сама собой и всегда проводится по одному сценарию. Сначала на митинге выступают глава республики, представители духовенства, те, кто был очевидцем выселения. После митинга собравшиеся читают коллективную молитву за всех пострадавших и погибших за годы ссылки. Обязательно в этот день во всех районах республики проводится благотворительная акция. Многодетным и малоимущим семьям раздают продуктовые наборы. Обычно туда обязательно входят мука, сахар, рис, подсолнечное масло и чай", - отметил депутат.

Истории о депортации, которые рассказываются на митинге, передаются из поколения в поколение, добавил Мамилов. "Я был еще школьником, когда мне рассказала мама, что эшелоны останавливались на полустанках на очень короткое время и люди выпрыгивали из вагонов, чтобы набрать кипятка. Она тоже побежала к станции и не увидела, что следом выскочил ее десятилетний сын Хусейн. Состав тронулся. Мама успела вскочить в вагон, а Хусейн не успел, и чтобы не отстать от эшелона, он на ходу схватился за поручень последнего вагона. Эшелон набирал скорость, и мальчик кричал: «Айшат, Айшат», - так зовут маму. Кто-то услышал отчаянный крик ребенка, открыли дверь и втащили в вагон Хусейна. На следующей остановке они передали мальчика в вагон, где была его семья. Мать уже думала, что никогда не увидит своего сына. Хусейн, брат Джабраил и их двухлетняя сестренка умерли в ссылке через две недели", - рассказал Закрий Мамилов.

Он посетовал, что не все желающие получают возможность выступить на митинге 23 февраля. "Поскольку нужно же еще и отметить такой праздник, как День защитника Отечества, то людям выговориться не дают, прерывают, не всем предоставляют слово", - сказал Мамилов. Депутат убежден, что нельзя совмещать эти два мероприятия. "Или нужно День защитника Отечества переносить на другой день, или же нужно найти другую форму, как отметить этот день. Но отменять День защитника Отечества, как предлагают некоторые, нельзя. У многих есть те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, у нас и сейчас есть знаменитые династии военных, есть первый в стране Герой России летчик Суламбек Осканов", - пояснил депутат.

Власти соседней с Ингушетией Чечни выступают против проведения траурных мероприятий 23 февраля. В качестве альтернативы этой дате Днем траура и скорби народов Чечни еще в 2011 году было установлено 10 мая - день похорон Ахмата Кадырова. Однако этот день не воспринимается в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом. Большинство жителей республики продолжают считать Днем траура именно 23 февраля. Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме почти на четыре года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Нужно "деликатно" совместить две даты, считает советник главы Ингушетии

Жители Чечни и Ингушетии не должны отказываться от празднования Дня защитника Отечества, но проводить его в этих республиках нужно в другом формате, нежели в остальных регионах, считает заслуженный юрист Российской Федерации, советник главы Ингушетии Исса Костоев, который лично пережил ссылку. "Нужно отмечать и ту, и другую дату. Постараться это делать деликатно, не нанося никому душевную травму. Хотя, конечно же, это праздник сквозь слезы. Завтра я поеду в мечеть, будем читать молитвы, проводить благотворительные акции, посетим кладбище, могилу нашего Героя России Суламбека Осканова", - рассказал Костоев корреспонденту "Кавказского узла".

Исса Костоев отметил, что еще со студенческих времен все его знакомые знали - поздравлений в День Советской армии он не принимает. "А на днях приехали мои внучки, и сказали, что они отказались принимать участие в школьных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества. Девочки объяснили учительнице, чем вызвано их нежелание не принимать участие в этом торжестве, и она отнеслась с пониманием к этому поступку своих воспитанниц", - сказал он.

Костоев рассказал, что его семью высылали в Северный Казахстан. "В течение недели умерли два моих брата и две сестренки. С другой стороны, есть семьи, и таких немало, у кого их родные воевали на фронтах Великой Отечественной, отдали жизнь за родину. Потомки гордятся ими, их именами названы улицы в Чечне и в Ингушетии", - указал советник главы республики.

"Кавказским узлом" также подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны балкарцев и калмыков. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Решить проблему может министерство культуры, заявила активистка Матиева

Ингушская активистка, политолог Анжела Матиева также связывает День защитника Отечества с памятью о погибших в годы Великой Отечественной войны. "Игнорировать День защитника Отечества - значит забыть о героях-защитниках Брестской крепости, значит забыть о тех женщинах и подростках, которые рыли окопы на подступах к Малгобеку, ночевали в этих окопах, чтобы закончить полосу преграды, не пустить фашистов к грозненской нефти. Мы не имеем права забывать о тех, кто был представлен в первые годы войны к высокой награде Героя Советского Союза, но не получил эту награду, потому что был представителем народа, который был депортирован. Мы должны их помнить, мы должны гордиться ими. И День защитника Отечества – это их праздник", - сказала Матиева корреспонденту "Кавказского узла".

При этом увеселительные мероприятия и застолья 23 февраля она считает неуместными. "Это день, когда нужно совершать общую молитву и раздавать малоимущим садаку (милостыню. - Прим. "Кавказского узла") в память о погибших. Это нормально, и это может и должно сосуществовать. А когда нам говорят, что на этом празднике нужно петь песни и танцевать, для нашего народа такое празднование Дня защитника Отечества в день, когда нас выселяли, неприемлемо. Не может быть, чтобы в один день в одной семье были похороны и свадьба - так не бывает", - заключила Матиева.

По ее мнению, 23 февраля нужно проводить мероприятия, не связанные с концертами. "Показать спектакль на военную тематику, провести презентацию книги, подготовить выставку, фотогалерею, где будут представлены не только фотографии фронтовиков, наших земляков, но и тех, кто сейчас служит в армии, преподает в военных институтах, работает в военных госпиталях. Мы должны о них знать и гордиться, и их мы должны поздравлять с их праздником - Днем защитника Отечества. И тогда этот праздник не вызывал бы негодования у населения и не возникала бы эта протестная интрига. Не могу понять, что мешает нашему министерству культуры проводить такие мероприятия в День защитника Отечества", - отметила Матиева.