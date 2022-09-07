Верховный суд оставил в силе лишение полномочий судьи из Дагогней за публичную критику коллег

07 сентября 2022, 10:38

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Верховный суд России не удовлетворил иск бывшего председателя горсуда Дагогней Шихали Магамедова, которого квалификационная коллегия судей Дагестана лишила полномочий, посчитав нарушением судейской этики его публичную критику в адрес коллег.

Верховный суд России 6 сентября рассмотрел иск бывшего председателя горсуда Дагогней Шихали Магамедова, обжаловавшего решение квалификационной коллегии судей (ККС) Дагестана, которая 27 мая досрочно лишила его полномочий судьи, сообщило вечером 6 сентября СМИ "Право.ru".

Решению коллегии предшествовали открытое письмо Магамедова президенту России, опубликованное в газете "Черновик" 27 августа 2021 года, и другое обращение Магамедова, опубликованное там же 29 октября 2021 года.

В обращении к президенту Шихали Магамедов, в частности, назвал коллег неподготовленными и малограмотными, а во втором обращении указал, что "органы судейского сообщества республики не имеют ни морального, ни юридического права обсуждать" его, назвал некоторых коллег "неучами, трусливыми и беспринципными людьми" и раскритиковал принимаемые ими акты, пишет издание.

Обращение Магамедова к Владимиру Путину, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и Совета безопасности, опубликованное на сайте "Черновика" 27 августа 2021 года, озаглавлено как "Открытое обращение председателя городского суда г. Дагестанские Огни Республики Дагестан, принесённого в жертву коррупции". В нем Магамедов, указывая имена судей, обвиняет их в нарушениях, назвав одного из судей "к тому же ещё самым безграмотным в суде". Второе обращение от 29 октября 2021 года "адресовано не только и не столько членам ККС РД, сколько опять руководству страны и обществу", отмечается в публикации на сайте "Черновика". Один из судей назван в тексте Магамедова "неучем", в заочном обращении к другому Магамедов указал, что "всё это происходит из-за таких, как вы – трусливых, беспринципных людей". "Представьте себе, эти субъекты рассуждают о неэтичности моего обращения к руководству страны через газету. Кроме брезгливости их обращения у меня ничего не вызывают!" – говорится в публичном обращении Шихали Магамедова.

Совет судей Дагестана посчитал, что судья не может допускать подобные оскорбительные высказывания в адрес коллег, и попросил квалификационную коллегию привлечь его к дисциплинарной ответственности.

На заседание Верховного суда России Магамедов пришел лично. "Я правильно вас понял, что вы, находясь в должности судьи, считаете допустимым обращение в СМИ с таким текстом. Вы не усматриваете в этом каких-либо нарушений, в частности, Кодекса судейской этики?" – приводится в публикации обращенный к Магамедову вопрос судьи Верховного суда Михаила Жубрина.

"Я обратился не в прессу, а к главе государства, к сожалению, через СМИ, поскольку органы судейского сообщества республики и РФ не реагировали", – ответил Магамедов, пояснив, что писал в местный Совет судей, а также в Совет судей РФ, но ответа не получил. Судья Верховного суда Ирина Кочина при изучении материалов дела указала, что проверку все-таки провели, а заявление Магамедова не нашло подтверждения.

После этого представитель ККС Дагестана Дмитрий Пономаренко рассказал, что судью привлекли к дисциплинарной ответственности, так как он в СМИ допустил "неэтичные, резкие, несоответствующие действительности и оскорбляющие высказывания" в адрес разных судей. По его мнению, Магамедов мог иначе сообщить о своем несогласии с действиями органов судейского сообщества и работой конкретных судей.

Заседание длилось около пяти часов, после чего судьи отказали Магамедову в удовлетворении иска, пишет издание.

Публичную критику коллег Шихали Магамедов озвучил в СМИ после того, как его сняли с должности председателя из-за конфликта в городском суде. Ранее, в 2019 году, посетительница суда рассказала председателю горсуда, что помощник судьи вымогал у нее взятку. Председатель выяснил, что в инцидент якобы вовлечены еще один помощник судьи и секретарь. В итоге Магамедов уволил всех троих. Но летом 2020 года двое помощников через суд добились восстановления в должностях, при этом три инстанции подтвердили, что секретарь остался без работы законно, поскольку "из-за его противоправного поведения наниматель утратил к нему доверие, сообщило издание.

Согласно карточке производства на сайте Верховного суда России, жалоба Магамедова на решение квалификационной коллегии судей Дагестана поступила в суд 12 июля, заседание состоялось 6 сентября.

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