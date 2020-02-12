Помощник судьи Каспийского горсуда заподозрен во взяточничестве

12 февраля 2020, 22:42

Суд арестовал помощника судьи Каспийского городского суда, который в составе преступной группы за деньги решал вопросы по уголовным, гражданским и административным делам, взятки составляли от 50 000 до 1,4 миллиона рублей, сообщил Следком.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый и судья Каспийского городского суда, действуя сообща, с мая по сентябрь 2019 года получили от участников судопроизводства по уголовным, гражданским и административным делам не менее восьми взяток на сумму от 50 000 до 1,4 миллиона рублей. За деньги подозреваемые решали вопросы по рассматриваемым делам, в том числе о смягчении наказания или освобождения от ответственности, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

В отношении помощника судьи возбуждено дело по нескольким статьям УК России, в том числе о получении крупных взяток организованной группой по предварительному сговору - четыре эпизода и приготовлении к получению взятки - два эпизода. "По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Следком при этом не приводит никакую информацию по делу судьи Каспийского городского суда.

Источник сообщил, что в домах подозреваемых в Махачкале и Каспийске проведены обыски. "Задержанный помощник одного из судей Каспийского городского суда [...] обвиняется по восьми эпизодам получения взятки в составе ОПГ. Дело в отношении него было возбуждено 10 февраля. Сегодня его арестовали", - цитирует свой источник "Интерфакс".

Источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что "в деле фигурируют лица, имеющие особый порядок возбуждения уголовного дела". "По ним материалы направлены в Высшую квалификационную коллегию судей России", - приводит его слова ТАСС.