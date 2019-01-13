Судья в Дагестане наказана за затягивание рассмотрения дел

13 января 2019, 09:35

Квалификационная коллегия судей Дагестана сделала судье Арбитражного суда республики Камиле Хавчаевой замечание за то, что она откладывала судебные разбирательства, ссылаясь на формальные причины.

При проверке коллегия судей выявила, что Хавчаева нарушала сроки изготовления, рассылки актов, размещения документов в программном комплексе «Судебно-арбитражное делопроизводство» и «Картотеке арбитражных дел», а также несвоевременно направляла исполнительные листы приставам и материалы дела вышестоящим судам.

"В некоторых материалах судьи было по 40 определений об отложении судебного разбирательства", - пишет 12 января со ссылкой на Telegram-канал «Судный день» РИА "Дербент". При это в основаниях для откладывания рассмотрения споров она почти всегда указывала непредставление отзывов и затребованных документов, соответствующие ходатайства сторон, необходимость истребования доказательств и неявку лиц, говорится в сообщении.

Судья объяснила длительность рассмотрения дел объективными причинами. Она пояснила, что "ни по одному из дел не нарушено право на обжалование, и практически по всем делам вышестоящие суды оставили решения без изменений, а недостатки в работе объяснила большой нагрузкой, поэтому приходилось выбирать из дел те, которые возможно реально рассмотреть", пишет Dagpolit. Судья привлечена к дисциплинарной ответственности, в случае повторного нарушения она может быть лишена полномочий судьи, отмечается на сайте.

На сайте Квалификационной коллегии судей Дагестан нет информации о взыскании судье Камиле Хавчаевой на 9.00 мск сегодня.

Как писал "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2018 года Верховный суд Дагестана вынес частное постановление судье Советского районного суда Махачкалы Патимат Махатиловой за то, что она нарушила процедуру вынесения постановления и не учла тяжести вменяемых Ашику Махачеву, заподозренному во взятках при назначении инвалидности. Публичное указание на ошибку судьи стоит воспринимать как сигнал судейской системе о грядущих чистках заявили «Кавказскому узлу» дагестанские адвокаты и журналисты.