Михаил Горбачев оставил противоречивый след в истории Кавказа

31 августа 2022, 03:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Первый президент СССР Михаил Горбачев открыл эпоху перестройки и гласности, однако при нем произошли трагические события в Тбилиси, Баку и Ереване, разгорелся конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Попытки Горбачева внедрить новые методы в сельском хозяйстве обернулись неудачей.

Михаил Сергеевич Горбачев, первый и единственный президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС, умер 30 августа в московской больнице. Он скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщило РИА "Новости".

Михаил Горбачев остался в истории Кавказа как лидер, чьи нововведения впоследствии вызывали критику, а в некоторых случаях привели к трагическим событиям.

В 1977 году в Ставропольском крайкоме партии под руководством члена Центрального комитета КПСС Горбачёва был изобретен "Ипатовский метод" уборки урожая, названный так в честь Ипатовского района. Метод предполагал, что во время уборки зерновых в колхозах и совхозах Ипатовского района были сформированы уборочно-транспортные комплексы. Силы комплекса сосредотачивались на одном большом массиве уборочной площади. После выполнения на этом участке уборочных, сопутствующих и послеуборочных работ, технологически жёстко взаимосвязанных между собой, техника перебрасывалась в другие места. Однако распространенный в другие районы метод в итоге привел к потере в среднем 20-25 процентов зерна с гектара, специалистами по сельскому хозяйству он был признан авантюрой, говорится в публикации от 22 апреля "Открытой газеты" "Ипатовский метод уборки урожая — авантюра Крайкома КПСС. Авантюра или прорыв?".

Внедрение этого метода, однако, помогло Михаилу Горбачёву добиться повышения и перевода в ЦК КПСС на должность секретаря, курировавшего сельское хозяйство. В 1985 году он стал генеральным секретарем ЦК КПСС.

Рост напряженности в ряде регионов и республик СССР в конце 80-х - начале 90-х годов XX века, в частности, привел в конечном итоге к распаду Советского Союза. Не последнюю роль в этом сыграли и действия Горбачева. Однако эпоха его правления ознаменовалась и рядом положительных моментов — введением политики гласности, свободы слова и печати, демократических выборов, освобождением диссидентов.

В 1989 году 9 апреля в Тбилиси произошел разгон мирного оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР. В операции принимали участие подразделения внутренних войск и советской армии, из-за действий военных и возникшей давки погибли, по разным оценкам, от 19 до 21 человека, несколько сотен получили ранения. Трагические события 9 апреля 1989 года получили известность как "кровавое воскресенье" и "ночь саперных лопаток", говорится в справочном материале "Кавказского узла" о событиях в Тбилиси.

Бывший министр иностранных дел СССР, второй президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в интервью "Московским новостям" в 2011 году заявил, что "тогдашние лидеры СССР сделали все для того, чтобы вместо сохранения Союза разрушить его". "Главным образом это произошло из-за противостояния двух лидеров — Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Долго обсуждалось, можно ли сохранить Михаила Горбачева на посту президента СССР с ограниченными полномочиями. С ним торговались, на что он способен, на что нет, как ограничивать, в конце концов, все это привело к обратному эффекту", — рассказал он.

В Азербайджане в 1990 году произошли трагические события, которые вошли в историю страны как "Черный январь". В ночь на 20 января по указанию руководства СССР в Баку был введен 35-тысячный армейский корпус. В результате спецоперации были убиты 137 мирных жителей, более 744 человек получили ранения, говорится в справке "Кавказского узла" "Черный январь" в Баку (1990)". В январе 1994 года Генеральная прокуратура Азербайджана завершила следствие по расследованию событий "Чёрного января", назвав среди виновников трагедии президента СССР Михаила Горбачёва. В марте 2003 года следственное управление по особо тяжким преступлениям прокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело против него за нарушение статей 119 Конституции СССР и 71 Конституции Азербайджанской ССР.

Вина за трагические события, сопровождавшие развал СССР, лежит, в том числе и на Горбачеве, убежден первый президент Азербайджана Аяз Муталибов.

"Ведь вся эта катастрофа с развалом такого большого государства началась не с Беловежской пущи, а с авантюрной политики Горбачева... Я неоднократно у Горбачева пытался узнать, в чем его цель, что он в итоге собирается делать, и всегда получал какие-то обтекаемые ответы. То есть, он сам не знал, чего хочет и, по сути, своей бездарной политикой стимулировал развал страны... Развал СССР стал трагедией советского народа, последствия которой все 15 республик переживают до сих пор. Горбачев сделал все, чтобы в период с 1985 по 1991 год была практически уничтожена вся государственность", — заявил Муталибов в интервью haqqin.az в декабре 2016 года.

В эпоху правления Горбачева разгорелся карабахский конфликт. В феврале 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов НКАО приняла обращение о выходе из состава Азербайджана и присоединении к Армении. Этот шаг привел к массовым межэтническим столкновениям, завершившимся изгнанием армян из большинства городов и районов Азербайджана, говорится в справке "Кавказского узла" "Общие сведения о Нагорном Карабахе". 10 декабря 1991 года был проведен референдум о независимости Нагорного Карабаха. Впоследствии это привело к нескольким вооружённым конфликтам между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

По мнению журналиста Александра Перенджиева, именно во время правления Горбачева "первый удар по единству народов был нанесен в Нагорном Карабахе". "Карабах стал триггером — спусковым крючком всех последующих конфликтов <...> Потом начались столкновения между грузинами и абхазцами, погромы турок-месхетинцев в Узбекистане, столкновения между узбеками и киргизами. Именно эти события сделали возможным последующий "парад суверенитетов" советских республик", — написал он в 2020 году в "Независимой газете".

В период правления Горбачева разгорелся конфликт в Южной Осетии. В январе 1991 года население Цхинвала, встревоженное слухами о прибытии из Тбилиси милицейских подразделений, разоружило находящихся в городе грузинских милиционеров. В ночь с 5 на 6 января в город вошел трехтысячный отряд МВД Грузии. Утром 6 января вспыхнули вооруженные столкновения. 7 января президент СССР Михаил Горбачев издал указ, осудивший и декларацию Южной Осетии о независимости, и действия Верховного совета Грузии, он потребовал вывести из региона все вооруженные формирования, кроме частей МВД СССР, но требование выполнено не было.

В мае 1990 года произошли уличные бои в Ереване между внутренними войсками и "отрядами самообороны". В результате погибли два солдата и 14 бойцов самообороны, пишет в 1990 году "Коммерсант. Власть".

После ухода из политики Михаил Горбачев занимался общественной деятельностью, выступал в поддержку правозащитных организаций.

В 2021 году, когда Генпрокуратура России потребовала закрыть Правозащитный центр "Мемориал"* и "Международный Мемориал"*, Михаил Горбачев выступил в защиту правозащитных организаций. Вместе с главредом "Новой газеты" Дмитрием Муратовым он обратился в надзорное ведомство с просьбой отозвать иск о ликвидации "Мемориала"* и урегулировать претензии во внесудебном порядке". Верховный суд они попросили отложить рассмотрение иска, "чтобы дать возможность путем совместных усилий снять эту болезненную для страны проблему".

Однако 29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"* по иску прокуратуры Москвы, 5 апреля апелляционная инстанция оставила в силе это решение. В июне команда бывшего Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица — Центр защиты прав человека "Мемориал".

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