Власти Дагестана заявили о полной загрузке отелей в этот сезон

27 августа 2022, 13:09

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Все отели в Дагестане забронированы на сто процентов как минимум до октября, сообщил председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Как писал "Кавказский узел", туроператоры в июле зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. Чиновники и специалисты туристической отрасли в Москве в августе обсудили планы строительства в Дагестане нового морского курорта.

По словам Абдулмуслима Абдулмуслимова, туристы стали бронировать отели в республике "на месяцы вперед".

"В условиях санкций туризм в нашей республике только набирает обороты. В настоящее время бронирование отелей увеличилось с одного до трех месяцев. Гости нашей республики уже на месяцы вперед бронируют отели. Все лето отели на 100% забронированы. Такая картина будет как минимум до октября", - цитирует сегодня председателя правительства Дагестана ТАСС.

Абдулмуслимов отметил, что туризм в Дагестане только развивается. "Видим, что в регион едут туристы, поэтому наша задача создать для них максимально комфортные условия", - добавил он.

Напомним, в 2021 году число туристов, посетивших Дагестан, впервые превысило миллион. В апреле глава республики Сергей Меликов поручил главам муниципалитетов проконтролировать решение проблем с безопасностью, санитарным состоянием и инфраструктурой туробъектов. На решение этих проблем власти готовы выделить 60 млн рублей, сообщил глава Минтуризма Дагестана. В августе Ростуризм выбрал 48 регионов России, которые получат финансирование на реализацию проектов в области туризма в 2023 году. Дагестан выиграл гранты по всем трем заявленным категориям. На развитие пляжных зон, национальных туристических маршрутов, кемпингов и выпуск электронных путеводителей республике выделено более 317 млн рублей, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Отметим, что туристы в Дагестане не редко сталкиваются с особенностями местного менталитета. "Кавказский узел" писал о случаях недовольства местных жителей поведением и внешним видом туристов. В связи с этим в июле 2021 года подготовили памятку для гостей региона. В ней, в частности, указано, что туристкам при посещении Дагестана не стоит носить облегающие джинсы и короткие юбки, а мужчинам рекомендуется не надевать шорты. В этой памятке также содержится призыв не допускать "активных проявлений чувств между мужчиной и женщиной на публике, таких как поцелуи, объятия и прочее". Часть пользователей интернета сочли рекомендации разумными, их оппоненты указали, что сами жители Дагестана зачастую не соблюдают внесенные в памятку правила.

13 августа было опубликовано видеообращение имама села Гуниб Абдулы Магомедалиева к туристам с призывом соблюдать дресс-код. Он подчеркнул, что одежда должна быть широкой, не подчеркивающей контуры тела, особенно женщинам не следует надевать вещи, подчеркивающие формы тела, и прозрачную одежду.

Один из последних резонансных случаев с туристами в Дагестане произошел в августе этого года. В Сети появилось видео, где местные жители отчитали мужчину и женщину, пытавшихся уединиться горах. Человек, снимавший видео, подбежал к автомобилю, и в кадр попала женщина, сидящая на переднем сиденье перед стоящим мужчиной. Пара была одета, при этом мужчина поправлял шорты. Автор видео и его спутник в нецензурной форме отчитали туристов, заявив, что они "в горах находятся", и потребовали немедленно уехать. Также автор видео показал в кадре регистрационный номер машины и пригрозил паре, что их "найдут ночью". 14 августа турист опубликовал видео с извинениями перед жителями республики. Он пояснил, что в первый раз посетил республику и не знал, чего нельзя делать в горах. Член Общественной палаты Шамиль Хадулаев и политолог Альберт Эседов констатировали, что жители Дагестана, отчитавшие гостей республики за попытку уединиться в горах, проявили избыточное рвение. В поведении туристов не было признаков нарушения закона, указал юрист Али Абакаров.

14 августа 2021 года в соцсетях был опубликован ролик, в котором житель Дагестана возмутился тем, что турист находился у мечети с голыми ногами. А на следующий день был распространен видеоролик, в котором местный житель высказал претензии туристке в шортах, шедшей в сопровождении молодого человека в шортах и футболке.

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