Обрушение арки в Гамсутле подняло вопрос о реконструкции древностей Дагестана

09 августа 2022, 08:00

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В популярном среди туристов ауле Гамсутль обрушилась древняя каменная арка, стоявшая на входе в селение, сообщил очевидец. Местные активисты заявили, что намерены восстановить арку, а пользователи соцсетей раскритиковали власти Дагестана за плачевное состояние памятников древности и отсутствие своевременной реконструкции.

В дагестанском ауле Гамсутль рухнула популярная среди туристов древняя арка, сделанная из камней. Она была расположена на входе в село. На фоне этой арки туристы любили проводить фотосессии, сообщил 8 августа "Кавказ Пост".

По словам одного из гидов, Ахмеда, арка обрушилась утром, 8 августа. "Я в семь часов утра был там, и прямо перед моими глазами она рухнула. Мы только отошли, и она рухнула. Я давно говорю: В Гамсутль запускать в село никого нельзя". Я с прошлого года за это бьюсь со всеми. И полиции сказал, и всем гидам говорю: "Ребята, не дай Аллах, в один день это все на кого-то, на какую-то группу, рухнет. Там стены падают, там дорога обваливается, мост рушится. Закроем вход в село, там есть площадки". Я говорю: "Давайте будем водить только на эти площадки, пусть оттуда смотрят", – сказал Ахмед на аудиозаписи, которую 8 августа опубликовал Instagram-паблик* lenta_dagestan.

На 08.00 мск эта запись набрала 254 отметки "нравится" и 11 комментариев. "А что делали для сохранения?" – спросил пользователь m60ab.

"Не только надо показывать красивые древние места за деньги, но и немного выделять с этого на содержание и реставрацию этих мест", – отметил murad.8182.

"На реставрацию этого и других объектов ввести пошлину со всех, кто имеет с этого", – высказал схожее мнение uteplenie05ppu.

Арка в ауле Гамсутль рухнула из-за дождей, также в этом ауле из-за плохих погодных условий резко начали ветшать и другие строения, заявил руководитель проекта "Этнодом" в селе Чох Заур Цохолов. Он уточнил, что группа активистов планирует восстановить арку своими силами. "Мы на себя берем ответственность восстановить её в первозданном виде", – сказал Цохолов на кадрах ролика, опубликованного 8 августа в Instagram-паблике* dagizvestiyaa.

Запись о том, что в ауле Гамсутль обрушилась древняя арка, была также размещена 8 августа в соцсети "ВКонтакте", в группе "Мой Дагестан", на которую подписано более 136 тысяч пользователей. На 08.00 мск 9 августа эта запись набрала 284 отметки с реакцией пользователей и 167 комментариев.

"Где министерство туризма интересно, почему не подключаются к реконструкции? Одни активисты ведь не смогут справиться с этим. Пока власти бездействуют, от аула уже ничего не останется", – заявил Тимур Тайгибов.

"Реставрация требуется для всех исторических селений, но чиновникам плевать, и они медленно разрушаются. Об исторических сооружениях у нас вообще особо не заботятся", – подчеркнул Azor Ahai.

"Если бы власти что-то сделали бы для этой арки, скорее всего, она не разрушилась бы", – отметил Гамид Гамидов.

"Такими темпами скоро весь Дагестан разрушится", – сыронизировал Ali Aliev.

"Арку лучше бы укрепили. Во многих местах, где есть башенные комплексы – в Ингушетии, Осетии, Кабардино-Балкарии – реставрируют такие объекты. Жалко, что такая древность разрушилась", – отметила Mari Isaeva.

"С таким огромным потоком людей и без должного ухода за руинами там все разрушится за несколько лет", – написал Фарид Сефералиев.

"Кавказский узел" также писал, что 6 августа сотрудники Дагнаследия отчитались, что демонтировали металлическую лестницу, возведенную неизвестными у стены крепости в Дербенте. Комментаторы во "ВКонтакте" сочли недостаточной охрану объекта культурного наследия и подчеркнули, что делать пристройки к нему недопустимо.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.