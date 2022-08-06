Пользователей соцсети возмутила пристройка к крепости в Дербенте

06 августа 2022, 08:25

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Сотрудники Дагнаследия отчитались, что демонтировали металлическую лестницу, возведенную неизвестными у стены крепости в Дербенте. Комментаторы во "ВКонтакте" сочли недостаточной охрану объекта культурного наследия и подчеркнули, что делать пристройки к нему недопустимо.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно критиковали чиновников за халатное отношение к памятникам культурного наследия. Так, 17 июля 2020 года стало известно, что стена крепости Нарын-Кала в Дербенте частично обрушилась после затяжных дождей. Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров заявил тогда, что к таким трагическим последствиям привела "бездушная бюрократия". А 13 января в соцсетях распространились сведения, что неизвестные подожгли мусор у стены крепости, после чего на ней остались следы. Пользователи соцсети тогда призвали усилить охрану крепости.

Дербентская крепость - часть оборонительной системы (Кавказская стена), защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера в обход Кавказских гор, вдоль побережья Каспийского моря. Система включала в себя городские стены, цитадель (Нарын-кала), морские стены и Горную стену Даг-бары. Крепость Нарын-кала в 2003 году включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году крепость по результатам голосования прошла в третий тур (1 450 312 голосов) конкурса "Россия 10". По итогам голосования Нарын-кала заняла 15-е место среди достопримечательностей России. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка о крепости Нарын-кала.

Неизвестные установили металлическую лестницу, которая вела со стороны южной крепостной стены в дом-музей Бестужева-Марлинского, передала пресс-служба Дагнаследия.

"Местность, где располагается незаконный объект, посетил исполняющий обязанности директора Дербентского музея-заповедника Велиюлла Фаталиев вместе с сотрудниками, курирующими работу сохранности объектов культурного наследия. По итогам инспекции был осуществлен демонтаж конструкции", – привело 5 августа РИА Дагестан сообщение "пресс-службы".

Публикация о том, что в Дербенте неизвестные пристроили лестницу к культурному объекту, была размещена 5 августе в соцсети "ВКонтакте" в группе "Мой Дербент", на которую подписаны около 50 тысяч пользователей. На 08.20 мск эта запись набрала 58 отметок с реакцией пользователей и 12 комментариев.

"Ну, куда лестница-то? Наследие ЮНЕСКО не, не слышали", – написала Salima Salimova.

"Удивительно, что не лифт", – сыронизировала Карина Маратова.

"Это Дербент у нас всё можно. Демократия, беспредел, каждый для себя хозяин. Деньги есть, и власть есть", – заявила Илхаме Шекералиева.

"Уже не знают, что сделать, что придумать. Лучше бы воду не отключали", – подчеркнул пользователь No Shirk.

"Что у людей, которые делают такое, в голове?" – спросил Тажудин Алиев.

"И кто же эту лестницу приделал туда? И кто же был директором музея и крепости тогда?" – задался вопросами Ахмед Ахмедов.

"Кавказский узел" также писал, что 15 марта стало известно, что в Табасаранском районе в пещере Дюрк, которая является объектом культуры, произошел обвал горных пород. В марте 2020 года специалисты после осмотра пещеры признали ее состояние опасным для жизни людей, о состоянии объекта была извещена администрация села Хустиль, заявило тогда Дагнаследие.

"Кавказский узел" также писал, 9 апреля Дагнаследие информировало, что житель села Датуна в Шамильском районе возвел самострой на территории древнего христианского храма, также являющегося объектом культурного наследия. После беседы с сотрудниками Дагнаследия он пообещал снести постройку.

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