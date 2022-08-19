Сержант из Дагестана погиб на Украине

19 августа 2022, 15:40

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Старший наводчик Тимур Джанаев погиб на Украине, сообщила администрация Кизилюртовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там не менее 197 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что командир мотострелковой роты Фахретдин Агабеков стал 196-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

На Украине погиб старший наводчик, сержант Тимур Джанаев из села Султанянгиюрт. Тимур Джанаев служил по контракту, на Украину был отправлен в составе самоходно-минометного дивизиона, сообщила администрация Кизилюртовского района.

Джанаев погиб 3 августа, незадолго до этого ему исполнилось 30 лет. У Тимура остались двое детей и беременная жена, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 18 августа.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 196 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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