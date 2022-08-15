Власти Дербентского района сообщили о гибели командира роты на Украине

15 августа 2022, 18:00

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Командир мотострелковой роты Фахретдин Агабеков погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 196 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что лейтенант Аслан Агарагимов из Дагестанских Огней стал 195-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Уроженец села Чинар, капитан Фахретдин Агабеков погиб на Украине, сообщил сегодня глава Дербентского района Мавсум Рагимов. Агабеков служил командиром мотострелковой роты мотострелкового батальона, говорится в сообщении в Telegram-канале главы района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 196 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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