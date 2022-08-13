Администрация Дагестанских Огней сообщила о гибели лейтенанта на Украине

13 августа 2022, 10:27

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Лейтенант Аслан Агарагимов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 195 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что командир роты Тамерлан Ильясов стал 194-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мэр города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев вручил орден Мужества родным лейтенанта Аслана Агарагимова, погибшего на Украине. Награда вручена дедушке и матери военнослужащего, сообщила администрация Дагестанских Огней. Агарагимов окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, служил, являлся командиром мотострелкового взвода. С начала военной операции на Украине погибли 10 уроженцев Дагестанских Огней, говорится в сообщении от 12 августа в Telegram-канале администрации города.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 195 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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