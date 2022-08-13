Вручение ордена семье Агарагимова. Стоп-кадр видо, опубликованного в Telegram-канале пресс-службы администрации Дагогней 12.08.22, https://t.me/dagogni_press/1047

13 августа 2022, 10:27

Администрация Дагестанских Огней сообщила о гибели лейтенанта на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лейтенант Аслан Агарагимов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 195 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что командир роты Тамерлан Ильясов стал 194-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мэр города Дагестанские Огни Джалалутдин Алирзаев вручил орден Мужества родным лейтенанта Аслана Агарагимова, погибшего на Украине. Награда вручена дедушке и матери военнослужащего, сообщила администрация Дагестанских Огней.

Агарагимов окончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище, служил, являлся командиром мотострелкового взвода. С начала военной операции на Украине погибли 10 уроженцев Дагестанских Огней, говорится в сообщении от 12 августа в Telegram-канале администрации города. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 195 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Администрация Предгорного округа сообщила о гибели трех земляков на Украине", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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