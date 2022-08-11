11 августа 2022, 20:35

Родные погибшего на Украине дагестанца получили награду

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир роты Тамерлан Ильясов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Ахтынского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 194 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Юрий Кукушкин из Каспийска стал 193-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Орден Мужества передан родным погибшего на Украине Тамерлана Ильясова, сообщила сегодня администрация Ахтынского района в своем Telegram-канале. В другом сегодняшнем сообщении продемонстрирован баннер, на котором указано, что лейтенант Ильясов в ходе военной операции на Украине был командиром роты.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 194 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Администрация Предгорного округа сообщила о гибели трех земляков на Украине", "Администрация Моздокского района сообщила о гибели военного на Украине", "Пять жителей Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 августа 2022, 22:12

  • Три жителя Краснодара заподозрены в дискредитации армии

    Административные дела о дискредитации вооруженных сил России против Владимира Инешева, Карена Нагапетяна и Алексея Никитина переданы в Ленинский районный суд Краснодара. Никитина ранее уже оштрафовали по этой статье на 30 тысяч рублей, следует из информации на сайте суда.

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