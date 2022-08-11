Родные погибшего на Украине дагестанца получили награду

11 августа 2022, 20:35

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Командир роты Тамерлан Ильясов погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Ахтынского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 194 уроженцев Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что военнослужащий Юрий Кукушкин из Каспийска стал 193-м уроженцем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Орден Мужества передан родным погибшего на Украине Тамерлана Ильясова, сообщила сегодня администрация Ахтынского района в своем Telegram-канале. В другом сегодняшнем сообщении продемонстрирован баннер, на котором указано, что лейтенант Ильясов в ходе военной операции на Украине был командиром роты.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 194 уроженцев Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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