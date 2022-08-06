Вакансии контрактников для жителей юга России появились в сети

06 августа 2022, 20:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вакансии Росгвардии, пункта отбора на военную службу и других работодателей опубликованы на сайтах по поиску работ, кандидатов ищут, в частности, в Ингушетии, Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях. Среди условий для потенциальных соискателей в большинстве случаев называется готовность к командировкам или к участию в специальной военной операции.

Как писал "Кавказский узел", в Назрани местным жителям раздали листовки с предложением пойти служить по контракту и принять участие в спецоперации на Украине с перечислением всех льгот и выплат, на которые может рассчитывать контрактник. Желающим поступить на службу по контракту предлагают обратиться в военный комиссариат Ингушетии, чтобы записаться на службу в 503-й мотострелковый полк. 1 августа в Назрани на один день был развернут мобильный пункт по отбору контрактников, чаще всего потенциальные кандидаты интересовались оплатой и социальными гарантиями. После этого мобильный пункт отправился в Каспийск.

На сайтах по поиску работы появились вакансии военнослужащих по контракту, готовых отправиться в зону проведения специальной военной операции. Так, на сайте Superjob 5 августа размещены вакансии управления Росгвардии по Ингушетии, в которых предлагаются вакансии стрелка и водителей категорий С и D. Стрелку предлагается зарплата от 45 тысяч рублей, водителям - от 50 тысяч рублей. Требование к соискателям - готовность участия в специальной военной операции.

На этом же сайте опубликованы вакансии от работодателя "Пункт отбора на военную службу". В частности, ищут минера в Дербенте, Наводчика в Махачкале, компрессорщика в Буйнакске. По всем этим позициям обещается зарплата от 25 тысяч рублей. Среди требований - "быть психически устойчивым и физически развитым" и "желание служить в вооруженных силах Российской Федерации". На аналогичные позиции ищут соискателей и в Нальчике. В городах Ставропольского края ищут старшего стрелка, которому обещают зарплату по договоренности, в качестве места расположения компании в этой вакансии указан Наурский район Чечни. Всего у компании "Пункт отбора на военную службы по контракту" на сайте Superjob по данным на 19.20 мск опубликована 7171 вакансия в различных регионах России.

Ищут контрактников и в других регионах юга России. Например, "Пункт отбора на военную службу по контракту по Краснодарскому краю" предлагает на сайте HeadHunter вакансию военнослужащего по контракту, обещая широкий пакет социальных льгот и зарплату от 38 до 40 тысяч рублей. У этой компании на сайте опубликованы 50 активных вакансий.

Войсковая часть 5559 ищет на сайте HeadHunter соискателей на вакансию военнослужащего по контракту (оператора бесплотных летательных аппаратов) в Ставрополе. Среди условий указаны готовность к командировкам и денежное довольствие, с учетом командировок, до 200 тысяч рублей в месяц. Это единственная вакансия этого работодателя на сайте.

В Краснодаре ООО "Центр гуманитарного разминирования и специальных работ ищет сапера, обещая зарплату от 150 тысяч рублей на руки. В качестве условий указана готовность к командировкам на срок от двух месяцев. У этой компании пять активных вакансий на сайте.

"Кавказский узел" также писал, что 300 военнослужащих из Буйнакска в марте самовольно покинули Украину, в Дагестане их встретили как дезертиров, сообщило издание The Moscow Times 19 июля. Часть из них расторгла контракты, другие снова отправились на Украину. 1 августа стало известно, что Рязанская военная прокуратура внесла представление руководству части, которое поставило в военный билет отказавшегося ехать на Украину рядового Захара Кукаренко отметку о неблагонадежности. Аналогичные штампы в документы получили и другие военные, в том числе из Дагестана.

Руководство части ставит отметку о неблагонадежности в военные билеты солдат, отказавшихся принять участие в спецоперации на Украине, по указанию вышестоящего начальства, считает юрист Максим Гребенюк. Подобные штампы ставят для того, чтобы запугать других "отказников", однако это единичные случаи, они происходят по инициативе руководства части из-за желания выслужиться, полагают Сергей Кривенко и Оюб Титиев.

"Кавказский узел" также ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. К 19.40 мск 6 августа власти официально подтвердили гибель на Украине не менее 570 уроженцев этих регионов. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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