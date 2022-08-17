Ефрейтор Темиркан Кучмезов погиб на Украине. Скриншот https://t.me/koshehablskyi_raion/1594

17 августа 2022, 14:57

Военный из Адыгеи погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ефрейтор Темиркан Кучмезов погиб на Украине, сообщила администрация Кошехабльского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее шести уроженцев Адыгеи. 

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Алексей Чичканов стал пятым уроженцем Адыгеи, гибель которого подтвердили власти.

Ефрейтор Темиркан Кучмезов погиб на Украине, посмертно его родным передан орден Мужества, сообщила 16 августа администрация Кошехабльского района. 

Кучмезов - выходец из многодетной семьи, после срочной службы он заключил контракт, служил  в Вооруженных силах России, отмечается в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине подтверждена гибель шести уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Астраханские власти подтвердили гибель на Украине пяти военных", "Похоронен погибший на Украине сержант из Волгоградской области", "Офицер из Краснодарского края погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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