Дело Анны Штригель о дискредитации военных повторно поступило в суд

17 августа 2022, 18:20

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В суд Новороссийска повторно направлены материалы дела в отношении местной жительницы Анны Штригель по статье о дискредитации российских вооруженных сил.

"Кавказский узел" ранее писал, что административное дело по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) заведено на жительницу Новороссийска Анну Штригель, 21 июля материалы дела переданы в Октябрьский районный суд Новороссийска.

16 августа в Октябрьский суд Новороссийска повторно поступило дело о дискредитации в отношении местной жительницы Анны Штригель, сообщило сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* в своем Telegram-канале.

В первый раз полиция направила протокол в конце июля, но из-за процессуальных нарушений суд вернул его силовикам, следует из информации на сайте суда.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.