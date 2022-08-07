Участники фестиваля горного бега на Эльбрусе, 5 июля 2022 года. Фото: пресс-служба компании «Кавказ.РФ» https://t.me/kavkaz_rf/641

07 августа 2022, 21:30

Фестиваль в Приэльбрусье собрал любители горного бега

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сегодня на курорте "Эльбрус" завершился десятый фестиваль Alpindustria Elbrus Race. Фестиваль собрал более 400 спортсменов и просто любителей бега, которые провели забеги на 10 дистанциях по горным тропам. Участники забегов отметили сложность трасс и живописную природу Эльбруса.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2019 года в рамках фестиваля Elbrus World Race, который проходил в восьмой раз, приняли участие 850 спортсменов и любителей активного отдыха из девяти стран. Тогда забеги проводились на пяти дистанциях. Фестиваль способствует развитию бизнеса в республике, считает местный депутат Арсен Тилов.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. Они разделены седловиной 5200 м и отстоят друг от друга примерно на три километра. Наряду с другими пятитысячниками Большого Кавказа он привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в материале об Эльбрусе, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Забеги в рамках фестиваля трейла Alpindustria Elbrus Race прошли с 5 по 7 августа в категориях "Мужчины", "Женщины", "Юниоры" и "Дети". Наиболее популярная дистанция – Garabashi-10, на нее записалось почти 400 участников. Это самый короткий маршрут для взрослых. Его выбирают начинающие и те, кто готов показать максимальную скорость. Дистанцию Elbrus World Race с "кольцом" вокруг горы протяженностью 127 километров с набором высоты 7100 метров выразили готовность преодолеть около сотни наиболее подготовленных участников, передают "Вести КБР".

Участникам 13-15 лет включительно предоставлена возможность пройти юниорскую дистанцию 2 км с набором высоты 200 метров, детям до 12 лет – километровую дистанцию по горному бездорожью, малышам до 6 лет – дистанцию 500 метров, передает со ссылкой на информацию пресс-службы компании "Кавказ.рф" ТАСС.

Во время фестиваля канатные дороги курорта продолжали работать в обычном режиме, из кабины канатной дороги кроме горных туров, восходителей и любителей походов, в эти дни можно было увидеть и спортсменов, преодолевающих дистанции, отмечает агентство.

Все маршруты, которые преодолели любители горного бега, сложные – они пролегают через скальные гребни, горные реки, ледники. С собой участники обязаны взять аптечку и набор одежды, потому что погода в горах непредсказуемая. Соревнования требуют подготовки, но участвуют в них не только профессионалы, но и любители. По возрасту тоже ограничений нет, говорится в репортаже о фестивале на телеканале ОТР. Здесь же приводятся слова участников забегов.

"Первый раз в горах Приэльбрусья. Впечатления восхитительные. Я иногда бегала трейлы на самарской луке, в Жигулёвских горах, но это, конечно, совсем другой порядок", - рассказала Светлана Рожновская.

"Это одна из самых сложных трасс, которые есть в России. Я участвовала во многих забегах. Эльбрус — это одни из самых живописных гор. Здесь очень крутая атмосфера и бегают самые топчики", - указала Мария Агеева.

"Мне четыре года. Я уже бегаю второй раз. Мне очень нравится", - сообщила маленькая Александра.

Победитель этого года на самой длинной дистанции соревнований - 127 километров вокруг Эльбруса - Артем Ростовцев обогнул гору за 22 часа, сообщается в репортаже.

Напомним, что Кабардино-Балкария часто принимает и другие спортивные мероприятия. Так, в марте на Эльбрусе прошли соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week, в которых приняли участие более 80 фрирайдеров. В Приэльбрусье с 4 по 8 мая проходил фестиваль экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race-2022, который собрал более 160 спортсменов. В июне в регионе прошел первый независимый от международных ассоциаций глубинный чемпионат России по фридайвингу, в нем участвовало 36 сильнейших российских фридайверов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Горнолыжный сезон открыт на курорте "Эльбрус", "Власти Кабардино-Балкарии выделили 255 миллионов на развитие инфраструктуры курортов", "Курорт "Эльбрус" возобновил работу".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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