Фестиваль экстремальных видов спорта в Приэльбрусье привлек 167 участников

08 мая 2022, 23:15

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В Приэльбрусье с 4 по 8 мая проходил фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2022, который собрал более 160 спортсменов. Организаторы и участники фестиваля назвали соревнования в этом году сложными и интересными.

Как писал "Кавказский узел", международный фестиваль зимних экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race проходит ежегодно. В 2017 году на нем были установлены два мировых рекорда по скоростному восхождению на Эльбрус.

Сегодня на поляне Азау прошло торжественное награждение победителей и призёров соревнований, которые прошли в рамках фестиваля экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race - 2022, сообщается на официальном сайте фестиваля elbrus.redfox.ru.

Спортивная часть фестиваля началась 5 мая с одного из самых массовых стартов, "Вертикального километра" - забега по склону горы с набором по высоте одной тысячи метров при общей длине, не превышающей пяти тысяч метров.

Участниками высокогорного забега "Вертикальный километр" стали скайраннеры из разных регионов России, а также Монголии и Казахстана, передает "Интерфакс". 9 мая участники и гости фестиваля смогут посетить торжественный митинг у самого высокогорного памятника героям Великой Отечественной войны - у станции "Мир" на высоте 3500 метров над уровнем моря, отмечает агентство.

На забег «Вертикальный километр» вышло 163 участника. "Всего у нас зарегистрировано 167 участников, это несколько меньше, чем прошлые годы. Так как фестиваль международный, в прошлые годы он собирал большое количество спортсменов из-за рубежа. В этом году он, несмотря ни на что, сохраняет международный статус — у нас присутствуют спортсмены из Монголии, Казахстана", — рассказал директор фестиваля Илья Кузнецов. По его словам, забег «Вертикальный километр» на дистанции от поляны Азау до станции канатной дороги «Мир» прошел в непростых погодных условиях — ночью выпал снег, также снегопад продолжался во время самих соревнований. «Но все финишировали в хорошем настроении, получив удовольствие от трассы», — отметил Кузнецов.

По его словам, в рамках фестиваля Red Fox Elbrus Race 7 мая состоялось скоростное восхождение на западную вершину Эльбруса, оно прошло в спортивном и любительском классах, в нем приняли участие более 100 спортсменов.

"Забег на западную вершину Эльбруса (5 642 м) состоялся в спортивном классе (старт с поляны Азау на высоте 2 350 метров), участвовали 38 человек, и в любительском классе (старт с "Бочек", 3 780 метров), стартовали 64 спортсмена. Погодные условия на дистанции были разные - если на поляне Азау шел снег, то с середины трассы и до самой вершины - погода солнечная, хотя вся трасса припорошена снегом, который идет с ночи, трасса мягкая, что не дает развивать максимальную скорость", - рассказал Илья Кузнецов, слова которого приводит ТАСС.

Red Fox Elbrus Race называют "фестивалем рекордов", на дистанциях спортсмены нередко бьют не только личные, но и российские и даже мировые рекорды. Фестиваль проводится с 2008 года компанией Red Fox при поддержке правительства Кабардино-Балкарии, МЧС России, Федерации альпинизма России, отмечает агентство.

Спортсменка из Тюмени Анна Оглоблина, которая получила серебро в забеге на Эльбрус среди женщин, назвала восхождение интересным. «Гонка была сложная и интересная. В восхождении многое играет роль. И подготовка, и самочувствие, и погода. Была высокая конкуренция. Это добавляет сложность и интерес. Мне очень приятно оказаться в первой тройке. Планировать следующие соревнования буду после отдыха», — рассказала спортсменка, слова которой приводят URA.RU.

Напомним, в марте на Эльбрусе прошли соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week в которых приняли участие более 80 фрирайдеров. Из-за сильного ветра обнажились скальники, и было много камней, которые сбивали скорость и траекторию, рассказал один из победителей турнира. Недостаток снега заметили и комментаторы видео с соревнований.

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