Курорт "Эльбрус" стал местом проведения соревнований по внетрассовому катанию

20 марта 2022, 21:55

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На Эльбрусе прошли соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week в которых приняли участие более 80 фрирайдеров. Из-за сильного ветра обнажились скальники, и было много камней, которые сбивали скорость и траекторию, рассказал один из победителей турнира. Недостаток снега заметили и комментаторы видео с соревнований.

Соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week входят в систему Freeride World Qualifier, а этапы сложности 2* и 3*, которые проходили на Эльбрусе, являются частью квалификационной системы чемпионата мира по внетрассовому катанию Freeride World Tour, сообщила 19 марта на своем сайте корпорация АО "Кавказ.РФ". Здесь же приводятся слова организаторов и участников турнира.

В соревнованиях участвовало более 80 фрирайдеров. "В этом году российские спортсмены имели возможность набрать рейтинговые очки для участия в финальных соревнованиях. Одновременно с Elbrus Alpindustria Freeride Week проходили турниры разного уровня, которые давали больше очков за участие и призовые места. Если бы российские фрирайдеры выбрали их, они могли бы побороться за место в финале чемпионата мира. Но они предпочли поехать на Эльбрус. Однако многие российские спортсмены достаточно сильны, чтобы принять участие в чемпионате мира", - заявил директор соревнований Алексей Митрофанов.

На высоте 3000 метров, между станциями Кругозор и Азау, был сложный участок, считают участники. Во время соревнований температура воздуха была ниже -20 градусов, сильный ветер и малоснежно, что увеличило риск наткнуться на камни. "Соревновательный участок на "двух звездах" был идеальным, а на "трех" - не просто сложным, а очень! В этом году из-за сильного ветра обнажились скальники, и было много камней, которые сбивали скорость, траекторию, всю программу. Многие падали. Я совершенно не знал рельефа и маршрута, ехал на этом склоне впервые в жизни, поэтому показал программу слабее, чем планировал. Тем больше вызов вернуться и сделать все идеально", - заявил победитель обоих этапов по сноубордингу Алексей Соболев.

Согласно программе Elbrus Alpindustria Freeride Week, соревнования были запланированы с 16 по 20 марта, сообщается в информации на сайте курорта "Эльбрус". 15 марта прошла аккредитация райдеров. На 16 марта были запланированы соревнования по FWQ 2* (Freeride World Qualifier, этап сложности 2*). А 17 марта по FWQ 3* (этап сложности 3*).18, 19 и 20 марта являлись резервными днями на случай непогоды.

Зрители могли наблюдать за соревнованиями прямо из кафе на станции Кругозор. Для обычных гостей трассы работали в обычном режиме, отмечается в сообщениях на странице курорта "Эльбрус" в соцсети "ВКонтакте".

Видеоролик о соревнованиях опубликован 18 марта в Youtube-канале "АльпИндустрия". В ролике видно, что трассы, на которых соревновались фрирайдеры, были не все полностью в снегу. "Снег забыли подвезти. Катание по камням", - отметил в комментарии к видео Andrey К. "Бывает намного-много меньше и жёстче", - возразил ему morozkospb.

В Приэльбрусье проводятся и другие соревнования. Так, ранее "Кавказский узел" сообщал, что в разное время здесь проходили международный фестиваль зимних экстремальных видов спорта Red Fox Elbrus Race, чемпионаты России по горнолыжному спорту.