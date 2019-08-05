Забеги вокруг Эльбруса собрали 850 участников из девяти стран

05 августа 2019, 19:30

В Кабардино-Балкарии подведены итоги международного фестиваля, в рамках которого состоялись забеги вокруг Эльбруса. Организаторы мероприятия надеются на более активное участие в нем молодежи с Северного Кавказа. Фестиваль способствует развитию бизнеса в республике, считает местный депутат.

Соревнования в рамках фестиваля Elbrus World Race-2019 собрали 850 участников из девяти стран

Забеги в рамках международного летнего фестиваля Elbrus World Race-2019 прошли в Кабардино-Балкарии 2-3 августа, их итоги были подведены 4 августа. Среди победителей – россияне, в том числе житель республики Виталий Шкель, сообщил один из соорганизаторов фестиваля Абдулхалим Эльмезов (Ольмезов), который является президентом Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР.

"Эти соревнования включали пять стартов (то есть пять разных по дистанции трасс забега). Самая длинная и трудная – Race (109 километров с набором, то есть с перепадом высоты для бегуна в 5400 метров) - началась в 06.00 утра 2 августа. Контрольное время прохождения трассы — 41 час. Но в этом году победители прошли её с феноменальным результатом за 15 часов 54 минуты. Причем первое и второе места", которые заняли соответственно Андрей Храмов и наш коллега и земляк из КБР Виталий Шкель, отделяли между собой всего 20 секунд", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Абдулхалим Эльмезов.

Третье место в забеге по трассе Race занял житель Сочи Антон Ререкин, который пробежал дистанцию за 16 часов 23 минуты.

В забегах, которые прошли в Кабардино-Балкарии в рамках фестиваля Elbrus World Race в этом году в восьмой раз, приняли участие 850 спортсменов и любителей активного отдыха из девяти стран. Дистанции соревнований по дисциплинам Elbrus 8, Trail, Marathon, Ultra и Race превышают 256 км. Российские спортсмены заняли первые три места в марафоне вокруг Эльбруса. Участники этого забега пробежали вокруг горы 109 км с набором высоты 5400 метров. Им удалось увидеть Эльбрус со всех сторон, преодолев перевалы и перепады высот, переборов усталость, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главы Кабардино-Балкарии.

Говоря о перепадах высоты, Эльмезов привел пример восхождения на высшую точку мира Эверест и отметил, что альпинисты постепенно набирают высоту, прежде чем совершить восхождение на вершину. "От базового лагеря, откуда идет прямое восхождение до вершины Эвереста, три с лишним километра, такой же перепад от поляны Азау до вершины Эльбруса. Насколько я знаю, самый большой перепад у высшей точки Африки - Килиманджаро, хотя сама по себе гора не самая высокая, но начинается она с равнины, и взойти до вершины надо на 5800 метров. Так вот, участники трассы Race поднимались на 5400 метров", — пояснил Абдулхалим Эльмезов.

Он рассказал и о других трассах. Так, трасса Ultra имеет протяженность 56 километров с набором высоты 4200 метров на дистанции и контрольным временем 19 часов. Старт на этой трассе был дан 3 августа в 05.00 мск. Трасса Marathon — 46 километров, набор высоты — 3500 метров на дистанции, стартовала 3 августа в 07:00 мск, контрольное время — 17 часов. Трасса Trail — 33 км, набор высоты — 2200 метров на дистанции, контрольное время — 12 часов. Трасса Elbrus8 — 8 км, с набором высоты 500 метров на дистанции, контрольное время — 4 часа, старт на ней был в 09:00 мск 3 августа.

Все дистанции, кроме самой длинной, начинались в селе Верхний Баксан. Участники Race стартовали с поляны Азау.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана. Высота западной вершины - 5642 м, восточной - 5621 м. Они разделены седловиной 5200 м и отстоят друг от друга примерно на три километра. Наряду с другими пятитысячниками Большого Кавказа он привлекает внимание альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в материале об Эльбрусе, опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Сам Эльмезов - профессиональный альпинист и спасатель, он дважды восходил на Эверест — участвовал в забеге на трассе Trial в 33 километра. "Наш забег шел к озеру Сылтран, через одноименный перевал в ущелье Кыртык, и оттуда обратно в Верхний Баксан около 20 километров бегом. Для меня не проблема взойти на гору, а вот бежать по долине сложнее. Ноги сводило в судорогах. Тем не менее, мы с моим другом Кайсыном Темукуевым преодолели дистанцию. На рекорд мы не шли. Мне 62 года, моему другу — 61. На этой дистанции был только один участник старше нас, по-моему, ему 64 года. Поэтому для нашего возраста у нас был отличный результат", — рассказал Эльмезов.

По его мнению, такого рода соревнования "очень востребованное дело". "Прежде всего, это пропаганда здорового образа жизни. В пяти забегах на старте принимали участие около 900 человек. Было много женщин. Настолько серьезных и сильных — просто кошмар. Спортсмены из 12 государств. Это международные рейтинговые соревнования. Вместе с болельщиками на трассах было 1400 человек. Но зрители, конечно, могли размещаться только на старте и финише дистанций, потому что подъем по маршрутам требует подготовки и сопровождения", — рассказал Абдулхалим Эльмезов.

Трейлраннинг очень перспективный и нужный для молодежи Северного Кавказа вид спорта

Со стороны местных жителей, по словам Абдулхалима Эльмезова, была 100-процентная благожелательность. "И жители, и официальные структуры помогали всем, чем могли. Да и сам фон фестиваля был праздничным", — отметил он.

При этом Эльмезов посетовал, что мало участников было из республик Северного Кавказа. "В Интернете соревнования раскручены. Но молодежь из наших республик очень пассивно восприняла", — сказал Абдулхалим Эльмезов.

Кайсын Темукуев — бизнесмен, владелец отеля Moon в Терсколе. Он рассказал, что в прошлом занимался вольной борьбой, но и сейчас не оставил этот вид спорта и является чемпионом России среди ветеранов, а также бронзовым призером на соревнованиях в Македонии. Однако в настоящее время Кайсын Темукуев отдает предпочтение и ратует именно за бег по природному рельефу (трейлраннинг), которым он стал заниматься пять лет назад. В соревнованиях фестиваля Elbrus World Race в этом году Темукуев принимал участие во второй раз.

"Я был четвертым в своей возрастной категории старше 55 лет. И пробежал 33 километра по пересеченной местности за 7 часов 3 минуты при контрольном времени 12 часов. Я потерял более полутора часов из-за трех остановок. В том числе потому, что начались судороги на внутренней стороне бедра. Ребята-бегуны помогли специальными медикаментами", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Кайсын Темукуев.

Он считает, что трейлраннинг очень перспективный и нужный для молодежи вид спорта. "Жаль, что СМИ — и федеральные, и местные — почти обошли вниманием этот фестиваль. А ведь больше тысячи человек разом приехало. Какая выгода местному бизнесу. Сами соревнования — международного класса, рекорды ставятся. За преодоление установленных трасс за определенное время дают звание мастера спорта. Очень много иностранцев участвует. Весь мир знает, а внутри России — не освещается. У нас все больше борьбу и ММА любят. Вот зрелище, понт кавказский. Но я как борец скажу, что это не сравнится с таким экстремальным видом спорта, как бег по природному рельефу. Вот это настоящая проверка на выносливость, на характер", — подчеркнул Кайсын Темукуев.

Забеги вокруг Эльбруса никогда не наскучат, считают участники забегов

Участники забегов рассказали о трудностях, с которыми столкнулись во время соревнований, добавив, что довольны своими результатами. Их слова приводит ТАСС.

Так, Юрий Конюшников из Москвы, который пробежал дистанцию за 30 часов, отметил, что впервые участвовал в фестивале, и ему понравилось. "Очень понравилось. Это мой первый такой опыт, чего-то подобного даже близко не было, не очень был готов, но я финишировал, не ставя никаких целей. Маршрут — тяжело, холодно, но очень интересно. Я стартовал 2 августа в 07.00 утра и бежал 30 часов с перерывами на обед, не спал", — сообщил спортсмен.

Екатерина Кутягина, пробежавшая самую короткую дистанцию Elbrus 8, также довольна своим результатом, тем более что в горах на такой высоте бежала впервые. "Это не просто старт на 8 километров, это очень тяжелый подъем и достаточно непривычный спуск, набор высоты 500 метров — не такой большой, — но для тех, кто стартует в первый раз, это серьезное испытание. Вышла на результат 1 час 18 минут, вполне собой довольна, это испытание, которое я выдержала, и этот спуск, который меня пугал больше, чем подъем, я прошла достаточно хорошо. Главное — без травм", — отметила Кутягина.

Среди участников забега был и чемпион Европы по зимнему триатлону Дмитрий Брегеда, участвующий в соревнованиях с 2016 года. Он преодолел дистанцию Marathon длиной в 46 километров с набором высоты 3500 метров с крутыми каменистыми перевалами за 5 часов 48 минут и стал победителем. "Я бегаю, стараюсь разные дистанции выбирать, но каждый год здесь, потому что даже одна и та же дистанция никогда не наскучит. Я из Саратова, а там и близко нет таких замечательных гор", — отметил спортсмен.

Соревнования не обошлись без травм, но они не были серьезными

Соревнования по трейлраннингу инициированы были альпинистами, потому что являются хорошей тренировкой для них, сообщил президент фестиваля Elbrus World Race-2019 Сергей Зон-Зам. Он бывший альпинист, а ныне владелец магазинов продажи альпинистского снаряжения "АльпИндустраия". Зон-Зам подтвердил, что участвовать в соревнованиях без предварительной подготовки крайне трудно.

"Для допуска на соревнования мы проверяем опыт людей — нужно, чтобы они уже участвовали в такого рода состязаниях, а также собираем справки о состоянии здоровья", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Зон-Зам.

Он также сообщил о мерах безопасности, которым уделяется немалое внимание на фестивале. "Я бывший альпинист, 30 лет назад много работал в Приэльбрусье. Мы, как организаторы соревнований, уделяем внимание проблемам безопасности. У нас в лагерях стоят группировки МЧС, "скорые" дежурят, имеется спасательный вертолет. 3 августа он, кстати, вылетал и спас человека, но не из числа участников или зрителей фестиваля. В одном из ущелий перевернулись туристы на квадроцикле. Наш вертолет слетал и помог найти и доставить [пострадавших] людей [в больницу]. На всех перевалах сидели наши волонтеры. Кроме того, на самой долгой дистанции в 109 километров мы снабдили участников индивидуальными спутниковыми трекерами. Можно было наблюдать онлайн, где находится бегун. По трекеру можно подать сигнал SOS, можно переписываться по смс", — рассказал Сергей Зон-Зам.

Однако соревнования не могут проходить совсем без травм, указал он. "В самом начале на леднике выбил плечо один участник. Ему быстро оказали помощь, вправили плечо, и он благополучно занял место среди болельщиков. Других серьезных травм не было, если не считать царапин", — подчеркнул Сергей Зон-Зам.

По его словам, были и те, кто сошел с дистанций. "На самой большой дистанции в 109 клометров одна девушка снялась с соревнований в западном лагере в селении Курзук в КЧР, другой участник — в северном лагере на поляне Эмануэля. А остальные дошли до финиша. На удивление все уложились в контрольное время — 41 час. Последний участник прошел финишную линию за несколько секунд до окончания контрольного времени. На других трассах тоже сходили бегуны с дистанции. Пока точных данных нет, но это очень маленький процент", — пояснил президент фестиваля.

По его словам, все победители и призеры получили награды от спонсоров. "Это сертификаты разного номинала от ADIDAS. Призерам самой большой дистанции — на сумму 50 тысяч рублей, на остальных дистанциях — 30 тысяч рублей", — сообщил Сергей Зон-Зам.

Фестиваль способствует развитию бизнеса в Эльбрусском районе, считает местный депутат

Депутат сельского поселения Эльбрус, предприниматель Арсен Тилов высоко оценил уровень организации фестиваля. Он считает, что такого рода международные мероприятия благоприятно сказываются на социально-экономической ситуации в тех районах, где они проходят.

"Задействованы все структуры, обслуживающие туристов - отели, хостелы, кафе и другие. Увеличивается поток посетителей и, соответственно, доходы. Поэтому мы всегда рады таким мероприятиям. Местные жители и муниципальные власти помогают в организации фестиваля — привлекают работников подъемников, сотрудников МЧС. Кроме того, заключаются специальные соглашения компаний, устраивающих фестиваль, с местным бизнесом", — рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Арсен Тилов.

По словам депутата, ценовая политика во время фестиваля не меняется в сторону удорожания. "Наоборот, ввиду притока туристов и конкурентной борьбы за них и отели, и другие сервисы делают скидки", — пояснил Арсен Тилов.

По его словам, число гостей из года в год в период этого фестиваля возрастает. "По сравнению с прошлым годом заметно больше людей — участников и зрителей — приехало. И, надеюсь, в дальнейшем эти соревнования станут ещё популярнее", — резюмировал Арсен Тилов.