Строительство трасс и канатных дорог на "Эльбрусе" оценено в 5,7 миллиарда

05 июля 2019, 11:21

"Курорты Северного Кавказа" проведут изыскательские работы для строительства трех канатных дорог и девяти горнолыжных трасс на территории "Эльбруса". Реализовать проект планируется с 2020 по 2022 год.

Как писал "Кавказский узел", 4 января власти Кабардино-Балкарии отчитались о 10-процентном росте турпотока на горнолыжный курорт "Эльбрус" во время новогодних праздников. Пользователи соцсети при этом пожаловались на огромные очереди на канатную дорогу.

В июле 2018 года правительство выделило госкомпании "Курорты Северного Кавказа" (КСК) почти 18 миллиардов на развитие курортов "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус". Из них 4,28 миллиарда рублей выделено в 2018 году и по 4,5 миллиарда рублей - в 2019-2021 годах.

Завершен конкурс по проекту изыскательских работ для строительства девяти трасс, а также трех канатных дорог на территории "Эльбруса". Новая горнолыжная инфраструктура курорта разместится от 3 000 до 4 200 метров над уровнем моря, а длина трасс составит 8260 метров, говорилось в сообщении на сайте АО "Эльбрус" 4 июля.

Заказчиком работ выступили "Курорты Северного Кавказа", которые оценили реализацию проекта, запланированного на 2020-2022 годы, в 5,7 миллиарда рублей. Проектно-изыскательские работы на склонах Эльбруса начнутся в ближайшие дни, отмечается в сообщении.

В Кабардино-Балкарии имеется горно-рекреационный комплекс "Приэльбрусье" – зимний курорт Кабардино-Балкарии, пользуется большой популярностью среди любителей горнолыжного спорта. В декабре 2015 года на Эльбрусе была открыта третья очередь канатной дороги от станции "Мир" до станции "Гарабаши", высшая точка подъема которой составляет 3847 метров. Стоимость ски-пасса на данном курорте варьируется от 300 рублей за один туристический подъем для взрослого, и от 150 рублей - для ребенка, говорится на сайте курорта АО "Эльбрус" по состоянию на 11.20 мск 5 июля.



Проект развития инфраструктуры "Эльбруса" разделен на три этапа. В первый включено строительство подвесной маятниковой канатной дороги от станции "Гарабаши" до станции "Приют 11" со смотровой площадкой. На втором этапе будут возведены две горнолыжные трассы в районе существующей станции "Кругозор". На третьем этапе построят круглогодичную кресельную канатную дорогу "Мир" – "Мир-2", которая откроет доступ к новому сектору горнолыжных трасс, а также гондольную канатную дорогу "Мир 2" – "Карниз левый". Кроме того, на данном этапе возведут остальные горнолыжные маршруты, сообщает сегодня РИА "Кабардино-Балкария".

Напомним, что часть территории курорта "Эльбрус" относится к землям национального парка, на которых нельзя строить спортивные сооружения, заявили представители курорта. Правительство Кабардино-Балкарии пообещало найти решение этой проблемы.

На "Кавказском узле" опубликована справка об ОАО "Курорты Северного Кавказа".