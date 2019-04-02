Указатель поселка "Эльбрус". КБР. Фото Анны Черныш для "Кавказского узла"

02 апреля 2019, 16:03

Земельный вопрос назван помехой развитию курорта "Эльбрус"

Часть территории курорта "Эльбрус" относится к землям национального парка, на которых нельзя строить спортивные сооружения, заявили представители курорта. Правительство Кабардино-Балкарии пообещало найти решение этой проблемы.

Как писал "Кавказский узел", 4 января власти Кабардино-Балкарии отчитались о 10-процентном росте турпотока на горнолыжный курорт "Эльбрус" во время новогодних праздников. Пользователи соцсети при этом пожаловались на огромные очереди на канатную дорогу.

В июле 2018 года правительство выделило госкомпании "Курорты Северного Кавказа" ("КСК") почти 18 миллиардов на развитие курортов "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус". Из них 4,28 миллиарда рублей выделено в 2018 году и по 4,5 миллиарда рублей - в 2019-2021 годах.

Проблему развития курорта "Эльбрус" обсудили на совещании у первого замминистра по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова руководители АО «Курорты Северного Кавказа» и АО «Курорт Эльбрус», а также представители Минприроды России и правительства Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба "КСК".

Дальнейшему обустройству курорта мешает то, что территория особой экономической зоны находится в границах нацпарка «Приэльбрусье», поэтому здесь ограничено строительство и реконструкция спортивных сооружений, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

"«Эльбрус» стратегически важен для туристического кластера Северного Кавказа, поэтому пришло время принять необходимые решения. Речь как о статусе земель, так и управлении - сегодня у канатных дорог на Эльбрусе три собственника... От принятых решений зависят дальнейшие инвестиции в территорию", - заявил на совещании Одес Байсултанов.

Участники встречи сошлись во мнении, что следует заменить часть территории нацпарка, находящейся в статусе ОЭЗ, на аналогичную землю за пределами курорта. Представители правительства республики взяли две недели для выработки решения с профильным министерством, говорится в пресс-релизе.

Примечание:

"Коков оценил строительство курорта "Черек" в 4,5 миллиарда", "Власти отчитались о безопасности туристов в Приэльбрусье", "Власти Кабардино-Балкарии задумались о горнолыжной полиции".

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