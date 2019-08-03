03 августа 2019, 20:32
Пострадавшие в Кабардино-Балкарии туристы госпитализированы
Спасатели доставили в больницу Тырныауза двоих туристов из Москвы, которые получили травмы на перевале Актопрак в Эльбрусском районе.
Как писал "Кавказский узел", спасатели сегодня в 13:05 мск получили информацию о том, что на перевале Актопрак пострадали два человека, которые катались на квадроцикле. На помощь туристам был отправлен вертолет.
Поисково-спасательные работы на перевале Актопрак были завершены к 14:32 мск. Двоих пострадавших туристов из Москвы с травмами средней степени тяжести на вертолете доставили в райбольницу Тырныауза. Еще одного туриста из Москвы с ушибами эвакуируют на автомобиле в ту же больницу, говорится в сообщении на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Для эвакуации пострадавших туристов привлекались пятеро спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда, отмечается в сообщении.
"Травмированная альпинистка эвакуирована из ущелья в Кабардино-Балкарии", "Польский альпинист эвакуирован с Эльбруса", "Турист получил травму в Кабардино-Балкарии".
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