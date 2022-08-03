Ремонт поставил под угрозу срыва начало учебного года в школах Махачкалы

03 августа 2022, 11:51

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Мэр Махачкалы Салман Дадаев потребовал от подрядчиков увеличить темпы ремонта в пяти местных школах и завершить его до 1 сентября, чтобы не допустить срыва начала нового учебного года. Комментаторы в Telegram попросили градоначальника проверить и другие школы и детсады, в которых, по их мнению, ремонт тоже затянулся.

2 августа мэр Махачкалы Салман Дадаев ознакомился с ходом проведения капительного ремонта в школах N3, 28, 8, 37, 39. "По итогам выезда подверг жёсткой критике темпы проведения работ, указал подрядчикам на необходимость увеличения количества рабочих. В противном случае есть риск, что работы не успеют завершить к началу учебного года", – написал градоначальник вечером 2 августа в своем Telegram-канале.

Он отметил, что напомнил подрядчикам о законе, который дает право властям внести подрядную организацию в реестр недобросовестных поставщиков услуг за ненадлежащее исполнение работы.

"По нескольким объектам поручил провести претензионную работу. Основные замечания, которые были сделаны: низкие темпы, отсутствие нужных специалистов, отсутствие координации и, как следствие, технологические разрывы между этапами проведения строительно-монтажных работ", – пояснил мэр.

"1 сентября образовательный процесс должен начаться во всех школах Махачкалы", – добавил он.

Эта публикация в Telegram-канале Салмана Дадаева, на который подписаны около 15 тысяч пользователей, на 12.00 мск 3 августа набрала 3,5 тысячи просмотров и 42 комментария. Часть их авторов призвала мэра обратить внимание на ситуацию с другими учебными заведениями.

"А как ситуация в школе N3? На территории школы, вернее вне школы, столько песка лежит, его никто не собирается убирать?" – спросила Патя Гамзатова.

"Приезжайте с рабочим визитом проверить садик, который строится в поселке Турали на улице Торговая. Никак не могут достроить. По плану три года назад ещё должны были сдать объект", – пожаловалась Maryam Ab.

"Когда построят школу в Туралях?" – задался вопросом пользователь Шама.

"К сожалению в п.Турали в настоящее время не предусмотрено строительство школы", – ответил ему администратор Telegram-канала мэра Махачкалы.

Напомним, ранее жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы в республике со школами. Так, дети из Ботлихского и Тляратинского районов ранее были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

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