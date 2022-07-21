Обещание Меликова наградить грамотой учителя школы вызвало иронию в сети

21 июля 2022, 12:15

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Во время рабочей поездки в Рутульский район глава Дагестана Сергей Меликов пообщался с Зажигар Мирзабековой, которая около 45 лет работает преподавателем в местной школе, и пообещал ее наградить грамотой. Комментаторы в Instagram* и Telegram указали на низкие зарплаты учителей в Дагестане и призвали Меликова увеличить их.

Глава Дагестана Сергей Меликов в ходе рабочей поездки в Рутульский район посетил местную поликлинику, где пообщался с Зажигар Мирзабековой, учителем математики с 45-летним стажем работы, которая, по ее словам, пришла в больницу на плановую диспансеризацию.

Ролик с разговором Меликова с Мирзабековой был размещен сегодня в Instagram-паблике* moy.daghestan. На его кадрах глава Дагестана идет в сопровождении прочих людей по коридору поликлиники, после чего подходит к пожилой женщине. Она ему рассказала, что все время проработала в местной школе, и что ее зарплата составляет около 20 тысяч рублей. На вопрос Меликова: есть ли у нее грамоты или поощрения, Мирзабекова ответила, что нет. "Я вас тогда приглашу и грамотой своей награжу. Не будете против за 45 лет?" – спросил Меликов. "Спасибо большое", – ответила Мирзабекова.

На 12.10 мск эта публикация в в Instagram-паблике* moy.daghestan, на который подписаны около 389 тысяч пользователей, набрала около 15,7 тысячи просмотров и 101 комментарий. Большая часть их авторов отреагировала с иронией.

"45 лет стажа и 20 тысяч зарплата", – отметила rimma___999__.

"Учителя столько не получают. Ей просто сказали так сказать. Зарплата учителя 12-13 тысяч рублей. У нас в Дагестане высокой зарплаты нет, особенно Дербенте", – указала ilgamashekeralieva.

"Зачем ей грамота? Лучше дали бы денежную премию", – написала alibekova__indira__.

"Лучше зарплаты поднимите, грамотой сыт не будешь", – высказала схожее мнение alieva_maraym.

"Помимо грамоты ей и к пенсии добавить надо", – считает chaika_070.

"Смотришь на такое и как хочется, чтобы это было не показухой, и каждому человеку достойное внимание уделяли за их заслуги", – написал пользователь hai_bulik.

"Ой, он открытие сделал. Поощрения нет у нее за 45 лет работы. Уважаемый Меликов, чтобы в Дагестане получить грамоту или поощрение, надо чтобы муж, сын или дочь были чиновниками или в правительстве работали. Ваши чиновники всех своих мам, жен, дочерей наградили уже", – заявила vodoleikurbanova.

Другая часть пользователей предположила, что вместе с грамотой от главы Дагестана полагается и премия. "Там где грамота, там привязаны и деньги так, что он её не просто позвал. Надеюсь, их встреча состоится", – написал пользователь dadal_yaska_.

Публикация о том, что Меликов посетил больницу в Рутульском районе, где пообщался с учителем математики с 45-летним стажем работы Зажигар Мирзабековой, была также размещена сегодня в Telegram-канале "Мой Дагестан", на который подписаны около 13,2 тысячи пользователей. На 12.10 мск эта запись набрала 1,7 тысячи просмотров и 13 комментариев.

"Лучше бы премию выделил", – написала Зейнаб.

"Учителя очень бедные люди, однозначно, ей что-то не доплачивают", – предположила Галина.

"Денежную премию к грамоте обязательно приложите. Мы будем все довольны", – заявила Екатерина.

"Моя сестра – учитель. Она уже почти 30 лет работает и этих грамот у неё пачками дома. А зарплата как была низкой, так и остаётся. Ну, даст он ей в качестве премии три тысячи, что с ними делать?" - спросила Ирина Костоправ.

Напомним, 19 июля Меликов раскритиковал темпы строительства детсада и школы в селе Ахты. По его словам, в селе Ахты ввод в строй новой школы затянулся на восемь месяцев, а при строительстве детского сада используются некачественные стройматериалы. Глава республики потребовал устранить нарушения.

15 июля Меликов также подверг критике чиновников в Рутульском районе за плохое состояние местной школы и потребовал навести порядок. Комментаторы в Instagram* и "ВКонтакте" тогда призвали главу Дагестана провести расследование и наказать виновных, а также побывать в других депрессивных селах и районах республики.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана ранее неоднократно жаловались на проблемы в республике со школами. Так, дети из Ботлихского и Тляратинского районов ранее были вынуждены учиться в неприспособленных помещениях, поскольку новые, полностью оборудованные школы, были построены на землях отгонного животноводства, не предназначенных для строительства капитальных объектов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.