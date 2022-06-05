Жители дагестанского села потребовали восстановления электроснабжения

05 июня 2022, 17:44

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В селе Атланаул Буйнакского района с утра нет света, а на улице 30-градусная жара, и в холодильниках много продуктов, заявили местные жители и потребовали как можно скорее устранить поломку трансформатора.

О жалобах жителей села Атланаул Буйнакского района Дагестана на отключение электроснабжения сообщило сегодня в своем Telegram-канале издание "Черновик".

"В селении Атланаул Буйнакского района постоянно отключают электричество. Сегодня в селе сгорел трансформатор и никто из ответственных служб никак не реагирует. Мы знаем, что на складе есть новый трансформатор, но его никто не собирается устанавливать. Мы устали терпеть и собираемся выйти к зданию горэлектросетей Буйнакска, чтобы высказать свое возмущение", - привел "Черновик" слова его читателей, сообщивших о проблеме.

"На улице 30-градусная жара, в селе Атланаул Буйнакского района с 9 утра нет электричества", - заявила в опубликованном ролике местная жительница и сообщила, что сельчане не смогли дозвониться до руководства местных электросетей.

"Приехала бригада электриков, которые объяснили, что все нутро трансформатора у нас перегоревшее и его необходимо менять. В ближайшее время нам менять его не будут, надо будет ждать дня три и максимум неделю… Как быть с теми продуктами, который станут портиться несколько дней, кто нам будет это восстанавливать. И прочему мы должны сидеть без света?" - возмутилась в ролике женщина. "Трансформатор старый, сети времен царя Гороха и никто этим не занимается и постоянные отключения света", - сообщила она.

В селе Атланаул Буйнакского района, согласно данным на его официальном сайте, проживает 2685 человек.

Позже издание в своем Telegram-канале выложило ролик, подписанный: "Возмущение отключениями электроэнергии вышло за пределы домов". В ролике видно, что около 20 человек пошли к зданию горэлектросетей. "Жители селения Атланаул собрались, приехали в диспетчерскую районных электросетей с требованием разъяснить ситуацию с отключением электричества и замены нам трансформатора", - заявила в ролике одна из жительниц.

По данным "Черновика", в вопрос с заменой трансформатора вмешался лично министр энергетики и тарифов Дагестана Ризван Мурадов. Специалисты ему на месте пообещали, что замена трансформатора произойдет в течение двух часов.

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