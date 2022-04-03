Горная дорога в Дагестане перекрыта после схода оползня

03 апреля 2022, 19:02

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Оползень сошел в горах Тляратинского района Дагестана, перекрыта трасса из райцентра к нескольким селам.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта оползень сошел на автодорогу около села Гасик Табасаранского района. Проезд к селу закрыт, движение временно организовано по альтернативному маршруту, сообщило МЧС.

Оползень перекрыл дорогу местного значения в Тляратинском районе, сообщило сегодня республиканское издание "Молодежь Дагестана".

"Это дорога, которая из райцентра ведёт в села, расположенные вблизи реки Джурмут", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале издания.

Публикация проиллюстрирована видероликом, на кадрах которого виден сход оползневой массы на узкую горную дорогу и далее по склону горы к реке. Человек, снимающий видео, никак не комментирует происходящее, а за кадром в отдалении слышны голоса.

К каким селам ведет эта дорога, издание не уточнило. Управление МЧС по Дагестана, по состоянию на 18.54 мск, не сообщило на своем сайте и в Telegram-канале о происшествии.

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