Дорога к дагестанскому селу закрыта после схода оползня

27 марта 2022, 14:15

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Оползень сошел на автодорогу к селу Гасик Табасаранского района, движение временно организовано по альтернативному маршруту, сообщило МЧС.

Проезд к селу Гасик Табасаранского района закрыт после схода оползня на четвертом километре автотрассы "Подъезд к селу Гасик от автодороги Хучни-Халаг", сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

"Площадь оползня - порядка 1600 квадратных метров. Ориентировочный объем грунта - 8000 кубометров", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Движение по временной схеме организовано по старому участку дороги, сообщили в управлении, пояснив, что эта дорога была реконструирована в 2020 году. МЧС уточнило, что 28 марта на место выедет комиссия "для определения наличия на данном участке гарантийного случая", в ней примет участие представитель подрядной организации, информирует агентство.

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