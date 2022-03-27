27 марта 2022, 14:15

Дорога к дагестанскому селу закрыта после схода оползня

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оползень сошел на автодорогу к селу Гасик Табасаранского района, движение временно организовано по альтернативному маршруту, сообщило МЧС.

Проезд к селу Гасик Табасаранского района закрыт после схода оползня на четвертом километре автотрассы "Подъезд к селу Гасик от автодороги Хучни-Халаг", сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Дагестану.

"Площадь оползня - порядка 1600 квадратных метров. Ориентировочный объем грунта - 8000 кубометров", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Движение по временной схеме организовано по старому участку дороги, сообщили в управлении, пояснив, что эта дорога была реконструирована в 2020 году. МЧС уточнило, что 28 марта на место выедет комиссия "для определения наличия на данном участке гарантийного случая", в ней примет участие представитель подрядной организации, информирует агентство.

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* - 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Дорога к дагестанским селам разрушена без возможности восстановления", "Жители пяти сел в Дагестане остались без света после схода оползня", "Десятки тысяч жителей Дагестана остались без света в непогоду".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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