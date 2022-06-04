Али Дзейтов заявил о намерении добиваться компенсации от египетских властей

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Житель Малгобека Али Дзейтов, который был оправдан судом в Египте по делу об экстремизме и шпионаже, вернулся домой, перелет оплатили его родные. За время заключения ухудшилось состояние здоровья, также его отчислили из университета, и он хотел бы добиться компенсации от египетских властей, рассказал Али. Правозащитник Магомед Муцольгов указал на отсутствие правовых способов для получения компенсации.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая стало известно, что суд в Египте оправдал студента из Ингушетии Али Дзейтова по делу об экстремизме и шпионаже. Дзейтову после возвращения будет предложена реабилитация, сообщил представитель омбудсмена.

Пять студентов из Ингушетии были задержаны в Египте в августе 2018 года. В апреле 2019 года им было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с террористической организацией "Исламское государство"*. Советник главы Ингушетии, сотрудник Миннаца Ингушетии и известный в республике богослов ездили в Египет для переговоров о возвращении студентов на родину, но молодые люди так и остались под арестом. В конце января 2021 года трое уроженцев Ингушетии были депортированы из Египта в Россию. Али Дзейтов после этого сообщил в письме о давлении силовиков.

Житель Малгобека, 25-летний Али Дзейтов, на этой неделе вернувшийся из Египта, рассказал о проблемах со здоровьем, которые возникли у него после четырех лет заключения. Хотелось бы получить компенсацию, но нет уверенности, что есть пути ее получения, отметил отец Али Иса Дзейтов.

Сын вернулся из Египта 31 мая, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Иса Дзейтов. По его словам, содержание Али в Египте после того, как его выпустили 15 мая, и перелет в Россию семья оплатила сама. "Его в зале суда отпустили, он пошел в полицейский участок, куда его забирали изначально. Там же у него забрали все документы, и загранпаспорт, и внутренний, и телефон - всё забрали. Он туда пришел, а там уже ничего нет - ни паспорта, ни вещей. Пришлось обращаться в консульство. Они пошли нам навстречу, сделали справку, но ему пришлось там задержаться. Дней 10 пришлось ждать. После этого мы купили билет до Москвы, и 31 мая он прилетел в Москву, там его брат встретил. А еще через день - домой прилетел", - рассказал Иса.

2 июня у Дзейтовых собралось много гостей - повидаться с Али пришли родственники, его друзья, одноклассники, односельчане. "Все знают же про ситуацию, все спрашивали про это, наведывались, звонили", - пояснил отец.

По словам самого Али Дзейтова, в России его встретили очень хорошо, радушно. "Эмоции непередаваемые. Добрался нормально, встречали очень радушно, начиная с Москвы. Многие люди, в том числе за пределами республики, были рады моему возвращению", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Али признался, что последние пару лет не очень хорошо себя чувствовал, но чтобы точно определить диагноз, необходимо обследование. "Там провести обследование не было возможности. Я думаю, много что обнаружится. Не только физически, но психологически непросто. У меня даже со зрением проблемы. Надо обследоваться", - сказал он.

После возвращения Али его матери звонили из аппарата омбудсмена, рассказал его отец. "Какая-то девушка супруге позвонила. Сказала, что будет какое-то обследование, помощь, может, его в санаторий отправят. Он морально истощен, физически. Его действительно надо обследовать, посмотреть, потому что состояние у него нехорошее. Он очень сильно похудел. Если он там почти четыре года на бетонном полу спал - сами можете представить. И потом прокурор сказал: "Мы ошиблись". Это что такое?" - сказал Иса Дзейтов.

Из университета после задержания Али исключили. "Я пытался восстановиться, находясь даже там, внутри, потому что у них можно экзамены сдавать [удаленно]. Но после всего этого я, честно говоря, не хочу там учиться", - пояснил молодой человек.

По словам Али Дзейтова, ему хотелось бы получить какую-то компенсацию за пережитое: "Они меня четыре года держали в ужасных условиях. Я был далеко от родных, потерял [возможность учиться], здоровье. Можно сказать, всю жизнь испортили. Я хотел бы, конечно, получить какую-то компенсацию. (...) Хотелось бы добиться справедливости".

Что касается компенсации, то, пока нет понимания, как ее можно получить, указал Иса Дзейтов. "Египет не подписал Конвенцию по правам человека. Куда обращаться? Единственное - это они входят в ООН. Я не знаю, можно ли как-то повлиять на Египет. (...) До этого наше посольство неоднократно делало Египту ноты по поводу наших студентов, безрезультатно. Пока совершенно не ясно, что делать", - сказал Дзейтов.

Что касается помощи российских властей, то еще в Египте консульство наняло для Али адвоката, отметил Дзейтов-старший. "С самого начала мы сами наняли адвоката, а год назад подключилось консульство - когда тех троих [студентов] отпустили, [консульство наняло] своего адвоката, у нас двое адвокатов стало. Но там такая система, я ее не понимаю. Адвокаты не могут даже подойти к своему подзащитному, спросить что-то, взять показания. Адвокат говорил, что боится, мол, его самого могут посадить", - рассказал отец.

Он подчеркнул, что до сих пор стояла задача вернуть Али домой. "Поэтому мы пока про это (компенсацию) подробно не думали. Но это, считай, четыре года загубленной жизни. Теперь будем думать, консультироваться с юристами. Если шансы есть, добиваться правды надо", - резюмировал Иса Дзейтов.

Ситуация с ингушскими студентами в Египте с самого начала "не решалась в правовом поле" и сейчас не имеет правовой перспективы, отметил правозащитник, юрист Магомед Муцольгов. "Отчасти только - там были подключены политические механизмы, какие-то межгосударственные соглашения. Там было пять человек наших ребят - сначала отпустили троих, сейчас отпустили Али Дзейтова, о пятом ничего не известно. Я не вижу никаких перспектив судиться с Египтом. И так они (власти Египта) это выставили, как какое-то одолжение, "акт доброй воли" в рамках взаимодействия между государствами. Жаловаться в ЕСПЧ нет никакого смысла, единственное, куда можно пожаловаться, это в комитет при ООН, но его решения носят рекомендательный характер", - сказал Муцольгов корреспонденту "Кавказского узла".

"По большому счету, слава Богу, что они дома. Теперь Али надо заняться своим здоровьем, подлечиться, жениться и спокойно жить, и забыть это как кошмарный сон. Хотелось бы знать судьбу и пятого человека, о нем молчат с самого начала", - добавил Муцольгов.

По его словам, правовых способов добиться компенсации от Египта практически нет. "Я не вижу в этом смысла, это будет просто бесполезная трата сил. Вопрос со студентами решался за счет усилий государственных органов, СМИ, уполномоченных по правам человека - регионального и федерального, депутатов, спецслужб, МИДа - это всё сыграло, конечно, большую роль, и только комплекс этих объединенных усилий привел к такому результату. Есть еще пятый человек. Было бы отлично, если бы вернулся и пятый и вообще сказали, где он", - заключил Муцольгов.

"Кавказский узел" также писал, что в январе на родину из Египта были депортированы трое ингушских студентов, которые были задержаны по обвинениям в экстремизме и шпионаже - Исмаил Чемурзиев, Илез Аушев и Рамазан Плиев, родные назвали их состояние после возвращения тяжелым. О местонахождении Хизира Дугиева официальный информации не поступало.