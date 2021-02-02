02 февраля 2021, 18:38

Москва потребовала от Каира информацию об арестованных уроженцах Северного Кавказа

Российское посольство направило в МИД Египта ноты с требованием объяснить, почему двое жителей Ингушетии и Кабардино-Балкарии не вошли в число депортированных и по какому обвинению они заключены под стражу в Каире.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2019 года четырем уроженцам Ингушетии было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". Судьба пятого задержанного, Хизира Дугиева, оставалась неизвестной: информация о том, что он тоже находится в каирской тюрьме, не подтвердилась. 26 января трое из четырех ингушских студентов были экстрадированы в Россию. Власти Ингушетии сообщили, что дипломаты ведут переговоры о передаче четвертого уроженца региона.

Ранее родственники арестованных в Египте студентов жаловались, что российские чиновники и дипломаты ничего не предпринимают для их освобождения. 18 августа 2020 года представители чечено-ингушской диаспоры в Париже провели акцию протеста с требованием освободить студентов, которые находятся в каирской тюрьме без приговора и обоснованных обвинений.

По данным МИД России, депортированы из Египта пять человек, но еще два россиянина по-прежнему находятся в тюрьме - это жители Ингушетии и Кабардино-Балкарии. "Мы в очередной раз направили в МИД ноты по каждому из них с просьбой к компетентным органам предоставить нам информацию о том, что им инкриминируется, в чем их конкретно обвиняют и почему их не освободили вместе с другими", - сообщил сегодня российский посол в Египте Георгий Борисенко. По словам дипломата, российская сторона "будет настаивать на скорейшем освобождении этих граждан".

Посол уточнил, что первым 27 декабря 2020 года из Египта был выслан житель Чечни, а 26 января, помимо трех уроженцев Ингушетии, была депортирована гражданка России, киргизка по происхождению, мать пятерых детей.

"В итоге из семерых удерживаемых в египетской тюрьме к настоящему моменту освобождены пятеро. Остаются гражданин Дзейтов из Ингушетии, который находится в тюрьме с августа 2018 года, и Шелов из Кабардино-Балкарии, который был арестован в апреле 2019 года", - рассказал Борисенко.

По его словам, всем задержанным позднее были выдвинуты официальные обвинения в финансовой поддержке террористических организаций, а также распространении экстремистских идей через интернет. "Но в чем конкретно это заключалось, мы не знаем, и до сих пор не можем получить внятных объяснений и доказательств их вины от египетских партнеров. В любом случае, активные усилия российской дипломатии уже дали свои плоды, и надеемся, что египетские партнеры постараются разобраться в ситуации и пойдут нам навстречу [в освобождении двоих оставшихся россиян]", - процитировал сегодня дипломата ТАСС.

Примечание:

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