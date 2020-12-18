Вмешательство посольства России дало надежду на экстрадицию арестованных в Египте ингушей

18 декабря 2020, 01:42

Посольство России в Каире призвало генпрокурора Египта разрешить экстрадицию четырех студентов из Ингушетии, которые два года находятся в местной тюрьме по обвинению в экстремизме. Расследование дела не проводится, пожаловались матери арестованных. Вероятность экстрадиции ингушей высока, считает адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", срок ареста четырех ингушских студентов, которые находятся в египетской тюрьме, регулярно продлевается. Родственники арестованных ранее жаловались, что российские чиновники и дипломаты ничего не предпринимают для их освобождения. 18 августа представители чечено-ингушской диаспоры в Париже провели акцию протеста с требованием освободить студентов, которые находятся в каирской тюрьме без приговора и обоснованных обвинений.

Студенты из Ингушетии были задержаны в Египте в августе 2018 года. В апреле 2019 года им было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". Советник главы Ингушетии, сотрудник Миннаца Ингушетии и известный в республике богослов ездили в Египет для переговоров о возвращении студентов на родину, но молодые люди так и остались под арестом. Судьба пятого задержанного, Хизира Дугиева, осталась неизвестной: информация о том, что он тоже находится в каирской тюрьме, не подтвердилась, известий о его местонахождении с тех пор не поступало.

Посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта для рассмотрения вопроса об экстрадиции на родину уроженцев Ингушетии, задержанных в 2018 году по подозрению в экстремизме.

"По результату рассмотрения обращения уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия и соответствующих материалов в интересах четырех уроженцев Ингушетии, задержанных египетскими правоохранительными органами и содержащихся с августа 2018 года в каирской тюрьме "Тора", посол России в Египте обратился к генеральному прокурору Египта с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции граждан России на родину", - процитировал 16 декабря сообщение пресс-службы уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой ТАСС.

Уточняется, что снованием для направления обращения послужило то, что граждане РФ более двух лет находятся в заключении без вынесения какого-либо судебного решения. По данным омбудсмена, российским дипломатам удалось также договориться об улучшении условий содержания и организации медицинского обследования российских граждан.

По делу о задержанных в Египте уроженцах Ингушетии до сих пор нет никаких продвижений, сообщила мать одного из арестованных Малика Дзейтова.

«Мы в СМИ прочитали, что посольство России в Каире обратилось к генпрокурору Египта с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции наших детей. Что я могу сказать, это, конечно, хорошая новость, и мы все надеемся, что дети будут скоро возвращены на родину. До сих пор никаких продвижений по этому делу не было: ни обвинений, ни допросов. Наших детей держали там и постоянно продлевали срок ареста, но никто не понимал, за что», - пояснила она корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, даже адвокаты не знают, как защищать арестованных. «Мы были в Египте в январе и феврале этого года. Каждую неделю посещали наших детей. У них есть местный адвокат, который нам говорит, что не знает от чего и как защищать их. То есть не проводится никаких следствий, судебных процессов, чтобы адвокат делал свою работу. Мой сын уехал туда учиться, сдал экзамены на отлично, хотел продолжить учебу, но вот, что с ним случилось - задержали вообще непонятно за что», - пожаловалась она.

Дзейтова рассказала, что арестованные уроженцы Ингушетии переболели коронавирусом. «Мы сейчас с ними общаемся с помощью записок, писем. Все еще есть жалобы на условия содержания - нет прогулок, свежего воздуха, в камерах много заключенных. Они еще и коронавирусом переболели, это тоже влияет на здоровье», - пожаловалась Дзейтова.

Мать одного из арестованных Исмаила Чемурзиева также рассказала о жалобах на условия содержания. «Я была там, виделась с сыном, там условия содержания плохие - много людей, теснота. Уже примерно два месяца я сыном не общалась, может, за это время что-то изменилось, не знаю», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» Марема Чемурзиева.

По ее словам, суд над студентами так и не начался. «Судебные процессы были только для продления срока ареста, каждые 45 суток. Но само дело не расследовалось - вот в чем проблема. Уже больше двух лет наших детей держат там и не выясняют, виноваты ли они в том, в чем их обвиняют», - пожаловалась она.

Обращение посольства РФ в Египте внушает надежду, добавила Чемурзиева. «Мы с первого дня надеялись, что их отпустят и вернут домой. Но каждый раз этого не случалось, срок ареста продлевали. Сейчас вот снова появилась надежда. Ждем, очень хотим, чтобы в этот раз они оказались дома», - заключила женщина.

Вероятность экстрадиции уроженцев Ингушетии высока, считает московский адвокат Евгений Черноусов.

«Мне кажется, что шансы (на экстрадицию) высоки, поскольку обращение было на уровне диппредставительства России в Египте. Дипломаты в таких случаях делают подобные запросы, когда уверены, что ответ будет положительным. Но все равно решение должен принять суд, поскольку есть выдвинутое обвинение. Другим вариантом может быть решение суда о необоснованности обвинения с последующим освобождением граждан России. После этого они могут быть возвращены на родину», - пояснил юрист корреспонденту «Кавказского узла.

По его словам, если обвинение останется в силе, то судебное разбирательство будет продолжено в России.

«Расследование дела продолжится в России, и уже здесь суд может вынести вердикт, что обвинения не были обоснованными. В случае экстрадиции они сразу не могут вернуться к обычной жизни, но если суд решит, что нет обоснований обвинять граждан в экстремизме, то они тогда смогут вернуться к обыденной жизни. Но надо учитывать, что обвинение в экстремизме очень серьезное обвинение в России, и должны быть четкие доказательства невиновности уроженцев Ингушетии», - подчеркнул он.