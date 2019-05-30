30 мая 2019, 22:56

Суд в Египте оставил под стражей ингушских студентов

Срок ареста четверых ингушских студентов, обвиненных в экстремизме в Египте, продлен на 15 дней, сообщили их родные.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля арестованным в Египте четверым ингушским студентам было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с ИГ*. 24 апреля родственники студентов сообщили об ухудшении их самочувствия после длительной голодовки, молодых людей перевели в санчасть каирской тюрьмы. Советник Юнус-Бека Евкурова, сотрудник Миннаца Ингушетии и известный в республике богослов отправились в Египет для переговоров о возвращении арестованных ингушских студентов на родину. 

Пятеро молодых людей из Ингушетии были задержаны в августе 2018 года в Египте. Лишь 2 февраля подтвердилась информация, что четверо из них находятся в тюрьме.  Студенты "уехали без ведома родителей, и там есть такая форма обучения, когда в мечети обучаются не по госпрограмме", - пояснил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 25 февраля. Судьба пятого задержанного, Хизира Дугиева, осталась неизвестной: информация о том, что он тоже находится в каирской тюрьме, не подтвердилась.

Голодовка четверых арестованных студентов с требованием освободить их из-под стражи не принесла результата, рассказала супруга одного из арестованных Хадишат Пугоева.

Суд Каира постановил "продлить студентам срок содержания под стражей на 15 дней", цитирует ее "Интерфакс-Юг".

Родственникам арестованных не разрешили присутствовать на судебном заседании, пишет со ссылкой на Пугоеву интернет-газета "Ингушетия".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом. В разделе "Кавказского узла" "Справочник" можно ознакомиться со справочным материалом "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

Примечание:

"Власти Ингушетии подключились к вызволению задержанных в Египте студентов", "Восемь жителей Карачаево-Черкесии задержаны в ходе спецоперации", "Две жительницы Дагестана разыскали внуков в Сирии".

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