Жительница Дагестана с двумя детьми вывезена из Сирии в Чечню

15 марта 2020, 08:10

Эвакуированная из лагеря Аль-Холь в Сирии жительница Кизляра с двумя дочерями доставлена в Грозный.

29-летняя жительница города Кизляра Эльмира и две ее дочери шести и четырех лет были прибыли в Грозный авиарейсом из Стамбула 14 марта.

В аэропорту "Грозный" их встретили родственники, приехавшие из Дагестана, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник министерства по национальной политике внешним связям, печати и информации Чечни.

Он рассказал, что до последнего времени они находились в лагере Аль-Холь в Сирии, вызволить их оттуда удалось после вмешательства главы Чечни, к которому ранее с просьбой о помощи обратились близкие Эльмиры, пояснил сотрудник министерства.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в опубликованном на "Кавказском узле" материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Родственники утверждают, что Эльмира оказалась на территории Сирии вынужденно, сказал он. В 2014 году жительница Кизляра вместе с мужем и старшей дочерью отправились отдыхать в Турцию, где последний заявил, что они едут в Сирию, но она отказалась ехать с ним и вернулась домой, пояснил со слов родных сотрудник ведомства. "Через несколько месяцев муж с ней связался и сообщил, что ребенок болен, и она может его забрать. Эльмира отправилась за дочерью, но вернуться назад ей не удалось. В лагерь она с детьми попала несколько месяцев назад, после смерти мужа", - рассказал он.

В правоохранительных органах утверждают, что молодая женщина находилась в розыске. "Уроженка Тарумовского района ... несколько лет назад была объявлена в розыск. В отношении нее имеются сведения о возможной причастности к террористической деятельности", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МВД по Чечне. "Будучи студенткой медакадемии в Астрахани, она оставила учебу и уехала в Сирию. Муж (Эльмиры) был участником одной из группировок запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Ее второй ребенок родился там (в Сирии)», - отметил сотрудник ведомства. Он отметил, что в отношении Эльмиры проводится проверка.

Напомним о судьбе еще одной уроженки Дагестана, Муслимат Курбановой, добровольно вернувшейся из зоны вооруженного конфликта в Сирии. Она была осуждена на восемь лет лишения свободы с отсрочкой наказания до 14-летия ее ребенка. Семейная жизнь с участником НВФ не должна приравниваться к террористической деятельности, заявил юрист Ринат Гамидов.

"Кавказский узел" также писал, что 10 марта эвакуированные из сирийского лагеря Аль-Холь две женщины и четверо детей одной из них вернулись в Чечню, полиция начала проверку в отношении них. 7 февраля стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки из этих 26 детей вернулись домой в Астрахань, а еще двое детей, чьи родители погибли в Сирии, вечером того же дня авиарейсом из Москвы были доставлены в Грозный и переданы на попечение родственников.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.