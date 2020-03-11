МВД начало проверку эвакуированных из Сирии чеченок

11 марта 2020, 11:02

Две женщины, вернувшиеся из Сирии в Чечню, находились в розыске, решается вопрос об их уголовном преследовании за причастность к боевикам, сообщил сегодня представитель ведомства.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта в Грозный были доставлены две женщины и четверо детей одной из них, в возрасте от 3 до 11 лет. Все шестеро эвакуированы из сирийского лагеря Аль-Холь. В аэропорту их встретили родственники.

Обе вернувшиеся из Сирии женщины находились в розыске, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Чечни. "В отношении уроженок республики Зулейхан Бекхановны Гисаевой и Миланы Бисултановны Янгулбаевой будет проведена соответствующая проверка, по результатам которой будет приниматься решение об их привлечении к предусмотренной законом ответственности. Обе они несколько лет назад тайно убыли в Сирию и находились среди участников незаконного вооруженного формирования", - заявил сотрудник республиканского МВД.

По данным ведомства, в зону конфликта на Ближнем Востоке уехали около 800 уроженцев Чечни, которые присоединились к различным террористическим группировкам. В международный розыск объявлены 724 человека.

На сайте Управления МВД по Чечне к 11.02 мск 11 марта не появилось информации о ходе и результатах проверки в отношении Гисаевой и Янгулбаевой.

Ранее, в 2017 году, после возвращения семей боевиков из Сирии, представитель МВД Чечни заявлял, что вернувшимся женщинам будет оформлена явка с повинной, и это позволит им избежать уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях. Явки с повинной не избавили от уголовного преследования многих уроженок Дагестана. Так, Загидат Абакарова и мать грудного ребенка Муслимат Курбанова в феврале и марте 2018 года получили по восемь лет колонии. В том же 2018 году уроженка Дагестана Залина Габибулаева была приговорена к шести годам лишения свободы, с отсрочкой исполнения наказания до совершеннолетия её детей. Защита настаивала, что Габибулаева не держала в руках оружия и не оказывала помощи раненым, а занималась в Сирии лишь воспитанием детей.

Государственная телекомпания "Грозный" вечером 10 марта опубликовала в своем Instagram-паблике видео встречи в грозненском аэропорту эвакуированных из Сирии женщин и детей. "Настроение не передать. За 64 года такого не было", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова одного из встречающих.

К 11.02 мск 11 марта эта публикация собрала 27 тысяч просмотров и 76 комментариев, авторы которых по-разному отреагировали на возвращение женщин и детей. "Мурашки по коже от этих видео", - высказалась ___hadidja___a. "Бедные родители, бедные дети", - написала eva_al_06. "Бедные дети", - согласилась seda_visaitova.

"Грубо говоря, дети террористов", - заявил bekhan_amg. "Когда они уезжали [в Сирию], где вы были, родные? На месте [главы Чечни Рамзана] Кадырова ни за что не привезла бы их", - написала domaevasofiia.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*", опубликованном на "Кавказском узле".

Новости о том, какое влияние война на Ближнем Востоке оказывает на регионы Кавказа, публикуются "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.