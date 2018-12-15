Родственники россиянок рассказали об их отъезде в ИГ*

15 декабря 2018, 05:03

Молодые женщины из республик Северного Кавказа и других российских регионов неожиданно для своих родственников уехали в зону боевых действий на территории Сирии и Ирака. Российские власти должны вернуть их на родину, даже если дома будет грозить уголовное преследование, заявили их родители на круглом столе "Россия своих не бросает! Опыт вызволения женщин и детей из стран Ближнего Востока" в Москве.

14 декабря в Москве состоялся круглый стол под названием «Россия своих не бросает! Опыт вызволения женщин и детей из стран Ближнего Востока», организатором которого выступила чеченская некоммерческая организация «Объектив». На встрече присутствовали одна из женщин, которая побывала на запрещенного в России по решению суда и признанного террористической организацией "Исламского государства" и была освобождена, родители, которые не потеряли надежду спасти своих взрослых детей, уехавших на Ближний Восток, а также начальник управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь, передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

По мнению жителей Чечни, власти республики используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от чеченского руководства, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

В рамках круглого стола выступила уроженка Дагестана Залина Габибулаева, которая была вызволена из Ирака. По ее словам, по возвращению на родину была приговорена судом на 6 лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения наказания до совершеннолетия её детей.

"Дождь" в репортаже от 7 марта сообщал, что в отношении Залины Габибулаевой из Махачкалы заведено уголовное дело, но заключать ее под стражу не стали. Ее адвокат Аида Касимова считает, что в действиях ее подзащитной не было состава преступления. "Она воспитывала своих детей, родила там [на территории ИГ*] пятого ребенка. Она не воевала, оружие в руках не держала, помощь раненым не оказывала", - заявила ранее защитник.

Габибулаева рассказала о своем пути в ИГ* и обратно. "Те люди, что ехали туда, ехали не убивать, а защищать, как они считали. Это мужчины. А на женщин имела воздействие пропаганда о справедливом государстве, что возникает там. Но я бы сказала, что у нас сработал стадный инстинкт", - сказала она.

В настоящее время Залина живет в Чечне и проводит, по ее словам, «тренинги по противодействию вербовке молодежи в террористические организации». Она заявила, что переехала в соседнюю республику совершенно добровольно, спасаясь от давления силовиков в Дагестане.

«У нас к таким, как я, относятся плохо. Могут подставить. Семь-восемь женщин, которые вернулись из Ирака в Дагестан были осуждены, и все, кроме меня и моей подруги, находятся в домах родителей и родственников под присмотром близких и спецслужб. Мы же поехали в Чечню, где нет такого пристального внимания спецслужб. Наших детей устроили в садик. С ним работают педагоги и психологи. Платят пенсию по потере кормильца. Работать я не имею возможности, моему младшему [ребенку] чуть больше года. Живем на пенсию и за счет помощи родственников. Но в Чечне нам спокойнее, и люди относятся более понимающе. Может потому, что они сами пережили войну», - рассказала Габибулаева корреспонденту "Кавказского узла".

В ходе мероприятия ей на телефон поступил звонок на телефон. Как пояснила Габибулаева, человек из правоохранительных органов Москвы пригласил ее "явиться для беседы".

Омбудсмен Татьяна Москалькова «обеспокоена ситуацией», связанной с возвращением российских женщин и детей с Ближнего Востока, заявила на встрече начальник управления защиты политических прав аппарата уполномоченного по правам человека в России Наталья Слюсарь. «Мы за то, чтобы эти люди вернулись на родину. Если они виновны, пусть понесут наказание в соответствии с УК РФ. Но лучше здесь. И наказание должно быть справедливым. Раскаяние должно быть смягчающим обстоятельством», - сказала она.

Более ста российских женщин, отбывающих в Ираке наказание за пособничество террористам, попросили помочь им вернуться на родину, сообщила в августе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она отметила, что между Россией и Ираком нет соглашения о передаче заключенных для дальнейшего отбывания наказания, "нет и совместной конвенции о помощи по гражданским и политическим делам".

Родители уехавших в ИГ* россиян просят вернуть их родину

Остальное время на круглом столе в основном выступали с рассказами о своей беде родители юношей и девушек, которые уехали в ИГ*, но пока не вернулись обратно.

Чеченка Жанет Реджебова, плача, рассказала, что ее дочь - преподаватель английского языка, вместе с мужем и детьми неожиданно для всех оказалась в Сирии, а затем в Ираке. Судьба их ей неизвестна.

О своей дочери рассказала Марина из Ставрополя. "Моя дочь не была "радикалкой". Общалась с девочками. Она работала. Купила себе машину. И вдруг однажды она исчезает и сообщает спустя время, что уехала в Турцию. Позднее она написала, что перебралась в Сирию, в Ракку. С 2017 года она не выходит на связь. Мы просим спасти наших детей», - сказала она.

Ирина Петрова из Башкирии также рассказала, что ее дочь с зятем оказалась в Сирии. "Мы - светские люди. Шоком было, что они уехали в Сирию. В начале дочь с зятем уехали в Турцию. Ехали они туда жить, а не умирать или убивать. Они даже кота взяли с собой. Год они жили в Турции. У них там был домик, хозяйство - сад, куры, кролики. После августа 2016 года уже почти не выходили на связь. Писали: "Мамочка, любим". И вдруг к нам приходит человек [из спецслужб] и говорит, что зять в Сирии. Там же оказалась и дочь. Помогите», - сказала Ирина.

Мурат из Нальчика сообщил, что ищет племянников детей покойного брата. «Брат умер 10 лет назад. Я был им за отца. В 2015 году в день, когда задержали Варвару Караулову на границе с Сирией, невестка с детьми пошла будто бы в галерею. И вдруг приходит сообщение, что они в Турции, у «хороших знакомых», потом пропали из виду. Позже от племянника узнали, что они в Ираке. Мы хотели вызволить их в Турцию. Но невестка сказала, что «обратной дороги нет». О племяннике мне известно. Он погиб в апреле 2017-го. Есть информация, что и остальные погибли, но мы надеемся, что это не так», - рассказал он на встрече.

Студентка МГУ Караулова и житель Чечни Муслим Ахмаев были задержаны 4 июня 2015 года на турецко-сирийской границе в числе россиян, которые, по версии следствия, собирались примкнуть к радикальной группировке. По словам девушки, она ехала на Ближний Восток к жениху Айрату Саматову, который был участником боевых действий в Сирии, длительное время переписывался с девушкой и имел доступ к ее странице в соцсетях. После возвращения в Россию Караулова сменила имя, став Александрой Ивановой. Караулова была осуждена на 4,5 года лишения свободы. В разделе "Персоналии" на "Кавказском узле" опубликована биография Варвары Карауловой.

Мадина из Дагестана поведала, что разыскивает свою единственную дочь Рашиду, чьи следы теряются в Ираке. «Встречалась с консулом Ирака. Он грубо отвечал, что они не будут искать. Хочу узнать жива или нет», - отметила она.

Наталья из Москвы рассказала о сыне, который оказался на Ближнем Востоке. «Все мы были не готовы к тому, что произошло. Сыну было 23 года. Однажды он ушел на работу и пропал. Через короткое время получаем сообщение: "Я в Сирии". Земля ушла из-под ног... Но у меня еще дети, и ради них я живу. Позже сын понял обман и стал искать выход. Но он не мог сказать об этом. Там он женился на девушке с Ямало-Ненецкого округа. У меня там внуки появились. Он попытался выйти из ИГИЛ*. Его с невесткой поймали. Через неделю невестку с детьми отпустили. А он 99 дней провел в ИГИЛовской* тюрьме. Потом он сдался в плен в Сирии. Что будет дальше, мы не знаем. Невестка с детьми остается в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии, которые контролируют остатки ИГ*», - сообщила Наталья.

Среди боевиков из России, уезжавших воевать на стороне "Исламского государства"*, много выходцев с Северного Кавказа, которые нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. Основной приток женщин и детей на территории, контролируемые ИГ*, пришелся на 2015 год. О том, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть на родину в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Также в Дейр-эз-Зоре остаются и невестка с внуками Зейнаб из Махачкалы. По ее словам, сын был убит в спецоперации как участник незаконного вооруженного формирования в 2013 году, а через 2 года невестка с детьми неожиданно выехала в Сирию. «Сейчас они на этой территории. Почти каждый день их кто-нибудь бомбит. Они в блокаде. У них там голод, едят траву», - сказала Зейнаб.

Выступившие на встрече женщины считают, что всем сторонам конфликта надо договориться о гуманитарном коридоре для женщин и детей, еще остающихся в зоне боевых действий, однако этого не происходит.

София из Молдавии рассказала, что в Сирию уехала ее дочь. «Дочь вышла замуж за парня из Баку. Зять привез их в Сирию и бросил там. Потом она написала, что вновь вышла замуж. Сейчас они в лагере для беженцев в районе Эль-Камышлы», - сообщила она, уточнив, что этот район Сирии контролируется сейчас курдскими формированиями.

Расул из Дербента отметил, что был одним из первых, кто смог обнять своих внуков, вернувшихся из Ирака. Однако, по его словам, в специзоляторе Эрбиля по-прежнему находится его сын Гаджимурад и невестка с новорожденным сыном. «Но ситуация скоро разрешится. Мы ему передали документы, и его вскоре вместе с женой вернут в Россию. Иракские курды достаточно терпимо отнеслись к тем, кто ошибся и очутился в ИГИЛ*», - считает он.

Расул понимает, что сына и невестку, скорее всего, будут уголовно преследовать на родине, но рад их возможному возвращению.

Чеченка пожаловалась на арест дочери по делу о финансировании терроризма

В то же время, с жалобой к омбудсмену Москальковой через представителя ее аппарата Наталью Слюсарь на мероприятии обратилась одна из женщин, сын которой погиб в Сирии. По словам женщины, её дочь была арестована на днях силовиками в ходе громко заявленной спецоперации по выявлению «финансистов терроризма».

«Мою дочь увезли вчера [13 декабря] из Чечни. В ходе операции задержали и привезли в Москву. Ей инкриминируют, что она контрагент. И это за то, что брату три раза перевела денег, когда уехал. Она врач, мать четверых детей. Её обвиняют в том, что она помогала брату, который уехал в ИГИЛ*. Но разве она могла не помогать брату?» - сказала она.

Как информировал "Кавказский узел", ФСБ России 13 декабря сообщила о задержании семи человек, подозреваемых в сборе свыше 38 миллионов рублей для боевиков запрещенных в России по решению суда и признанных террористическими организаций "Исламское государство"* и "Джабхат-ан-Нусра"*. По данным ведомства, обыски по делу прошли в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии. Черемушкинский районный суд Москвы заключил под стражу шестерых из семи задержанных, в том числе двоих женщин Байсарову и Саидову, тогда как еще одну женщину Анжелику Бабан суд отправил под домашний арест.

Слюсарь предложила женщине передать Москальковой письменную просьбу семьи, и тогда омбудсмен сможет ходатайствовать перед судом об изменении меры пресечения для арестованной жительницы Чечни.

В завершение мероприятия родители молодых людей, уехавших в ИГ* вновь обратились к руководству страны с просьбой не бросать своих граждан, отметив, что "каждый имеет право на ошибку и на прощение".

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) и "Джабхат-ан-Нусра" признаны террористическими организациями и запрещены в России судом.