Четверо детей и две женщины вывезены из Сирии в Грозный

11 марта 2020, 07:26

Эвакуированные из сирийского лагеря Аль-Холь две женщины и четверо детей одной из них вернулись в Чечню.

Как информировал "Кавказский узел", 7 февраля стало известно о возвращении 26 детей из Сирии в Россию. 8 февраля две девочки из этих 26 детей вернулись домой в Астрахань, а еще двое детей, чьи родители погибли в Сирии, вечером того же дня авиарейсом из Москвы были доставлены в Грозный и переданы на попечение родственников.

Вечером 10 марта в Грозный доставлены две женщины и четверо детей одной из них в возрасте от трех до 11 лет. В аэропорту столицы Чечни их встретили родственники, передает ТАСС.

Эвакуированные прибыли самолетом из Стамбула, где они находились после вызволения из сирийского лагеря Аль-Холь, уточняется на официальной странице гостелерадиокомпании "Грозный" в соцсети Instagram.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2019 года родственники детей, оказавшихся в Сирии и Ираке, попросили Владимира Путина помочь вернуть домой дочерей и внуков. Обращение подписали около 2000 человек.

По различным данным, на Ближнем Востоке находятся сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" начала терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*", опубликованном на "Кавказском узле".

Новости о том, какое влияние война на Ближнем Востоке оказывает на регионы Кавказа, собраны "Кавказским узлом" на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.