Родные Али Дзейтова ждут его возвращения в Ингушетию

24 мая 2022, 18:37

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мать ингушского студента Али Дзейтова, который был оправдан по делу об экстремизме, ждет возвращения сына, но пока неизвестно, каким образом он будет отправлен из Каира домой. Дзейтову после возвращения будет предложена реабилитация, сообщил представитель омбудсмена.

Как писал "Кавказский узел", пятеро студентов из Ингушетии были задержаны в Египте в августе 2018 года. В апреле 2019 года им было предъявлено обвинение в экстремизме, шпионаже и связях с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство". Советник главы Ингушетии, сотрудник Миннаца Ингушетии и известный в республике богослов ездили в Египет для переговоров о возвращении студентов на родину, но молодые люди так и остались под арестом. В конце января 2021 года трое уроженцев Ингушетии были депортированы из Египта в Россию, ведутся переговоры о судьбе четвертого. Ингушский студент Али Дзейтов, которого не депортировали из Египта вместе с тремя земляками, сообщил в письме о давлении силовиков. 20 мая стало известно, что суд в Египте признал несостоятельными обвинения в адрес Дзейтова и оправдал его.

Ингушский студент Али Дзейтов находится в одном из полицейских участков Каира, где проводятся процедуры, необходимые для отправки в Россию, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать Дзейтова Марем.

Он рассказала, что Али на суде "был признан невиновным, оправдан и освобожден в зале суда". Студент был оправдан судом первой инстанции, и сторона обвинения не намерена обжаловать судебное решение, добавила Марем. "Информация о том, что Али покинул тюрьму и оправдан, поступила от адвоката сразу после судебного заседания. Через несколько дней с нами связался и сам Али. Поговорили несколько минут", - сказала Марем.

Али будет депортирован из Египта в Россию, продолжила Марем. Будет ли отправка организована властями Египта, ингушскими властями или Али должен будет самостоятельно купить билет и улететь, матери пока неизвестно. "Али хочет вернуться домой в Ингушетию, оставаться в Египте не желает", - сообщила Марем.

Родители не виделись с Али с февраля 2020 года. "Я была в Каире с января 2020 года, улетела домой 8 марта 2020 года. С тех пор в Египте мы не были, так как после каждого судебного заседания ждали оправдательного приговора, и смысла лететь не было. Кроме того, через неделю после прилета в связи с коронавирусом были закрыты границы", - прокомментировала Марем.

По ее словам, Али нуждается в лечении. "Когда я видела Али в последний раз, у него было очень плохое состояние зубов, бледный цвет кожи. В тюрьме не лечили, только давали обезболивающие. За четыре года тюрьмы Али ни разу не посещал стоматолога", - сказала Марем, отметив, что не знает, в каком состоянии находится он сейчас.

Дзейтова подчеркнула, что ее сын не виновен: "Было очевидно, что мальчик сидит ни за что. Мы – родители – были уверены, что кроме учебы, он ничем заниматься не мог. Никаких обвинений предъявлено не было. Мы очень рады исходу и ждем Али домой".

Она выразила благодарность российским внешнеполитическим ведомствам. "Выражаем благодарность консульству и МИД РФ. Их ноты очень помогли. Особую благодарность хочется высказать сенатору Белану Хамчиеву, который занимался вопросом с первых дней. Он выступил в Совете Федерации, что привлекло внимание МИД к проблеме и ведомство начало писать ноты. Уже потом мы встретились с адвокатом в Каире, который сообщил, что дело Али – недоразумение. Защитник заверил, что у Али «дела обстоят хорошо», и его освобождение – дело времени", - сказала Марем.

По приезде в Ингушетию Дзейтову будет предложена реабилитация – по аналогии с другими вернувшимися из Египта студентами, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" управляющий делами уполномоченного по правам человека в Ингушетии Ислам Дидигов.

"Ранее с другими освобожденными ингушами общались [врачи] по поводу здоровья. Они выглядели не самым лучшим образом. Региональный Минздрав оказал содействие в реабилитации, в частности, мужчины выезжали в санатории. По этому же принципу, если Али изъявит желание, ему поможем", - рассказал Дидигов.

По его словам, Дзейтов намерен прилететь в Ингушетию и на какое-то время остаться дома. "Скорее всего, хочет домой, отойти от всего этого, прийти в себя, потом уже рассмотреть варианты продолжения учебы", - сказал Дидигов.

Каково состояние Дзейтова, в аппарате омбудсмена не знают. На вопрос, как будет организована отправка Али на родину, в аппарате омбудсмена ответить затруднились.

Реабилитация не помогла полностью восстановить здоровье уже вернувшегося на родину студента Исмаила Чемурзиева, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" мать Марием Чемурзиева. "У него было подозрение на онкологию, язва, гастрит, проблемы с нервами. Санаторий посетил, но толку-то. Три года человек болел и за три недели восстановиться невозможно", - заявила она.

До отъезда в Каир Исмаил учился на юридическом факультет одного из ингушских вузов, закончил третий курс. Сейчас он планирует восстановиться и продолжить учебу, но мешает слабое здоровье, указала Марием. Семья Чемурзиевых не получает никаких денежных компенсаций от властей, отца в семье нет, что серьезно осложняет финансовую ситуацию, отметила женщина.

По словам Марием, проблемы со здоровьем были и у Илеза Аушева, однако подтвердить эту информацию не удалось – супруга Аушева Хадишат Пугоева, оказалась недоступна для комментариев.

Остается неизвестно судьба пятого студента, Хизира Дугиева. Его мать Джаннат сообщила, что не располагает информацией о месторасположении сына. "Предположительно, он продолжает находиться в той же тюрьме. При этом через год после задержания посольству России сообщили, что Хизир вообще не заезжал на территорию Египта. В то же время вернувшиеся ребята подтверждают – Хизир находится в тюрьме, есть и фото всех пятерых студентов. В деле имеется его фото", - рассказала Джаннат Дугиева.

Почему с помощью усилий МИД вернули только четырех из пяти студентов, Дугиева не знает. Она предполагает, что это было невозможно. "Консул ответил мне, что Хизира не возвращают из-за того, чтобы не ухудшилось положение Али Дзейтова. Это было полтора года назад. Аналогичные ответы приходили и на мои последующие запросы", - сказала она.

По данным Дугиевой, в сентябре 2021 года Хизир был объявлен в розыск Интерполом, но "там не отвечают".

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Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.