Олег Ольховик оштрафован на 30 тысяч рублей

04 июня 2022, 05:24

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Суд в Краснодаре оштрафовал на 30 тысяч рублей активиста Олега Ольховика по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Олег Ольховик 4 апреля был арестован на 10 суток за неповиновение полиции. Ранее он принимал участие в акции против спецоперации на Украине, за что задерживался, сообщил правозащитник Алексей Мандригеля. 13 апреля он рассказал, что в отношении него возбуждено еще одно дело - по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Октябрьский районный суд Краснодара 3 июня вынес приговор краснодарскому активисту Олегу Ольховику по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (дискредитации Вооруженных сил РФ), оштрафовав его на 30 тысяч рублей. Основанием для обвинения послужили публикации в одной из социальных сетей, сделанные 23 и 24 февраля.

Однако, как рассказал Олег Ольховик корреспонденту "Кавказского узла", 4 марта он изменил эти записи, приведя их в соответствие с законодательством.

По словам Ольховика, силовик, который должен был ответить на уточняющие вопросы суда, из-за неявки которого 24 мая было отменено и перенесено на 3 июня предыдущее заседание суда, так и не появился. «Судью это не смутило. Она сочла, что и так может доверять сотрудникам правоохранительных органов и вынести приговор», - подчеркнул он.

Каких-то грубых нарушений закона, по словам активиста, не было, но само решение суда он назвал «нелепым». Он собирается обжаловать приговор после того, как на следующей неделе получит постановление суда.

При этом активист отметил, что за исключением ареста на 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ других проявлений давления на него не было.

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Новости о преследовании активистов публикуются на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.