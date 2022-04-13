Краснодарец поделился подробностями своего задержания за критику спецоперации на Украине

13 апреля 2022, 04:34

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Олег Ольховик, который отбыл 10 суток ареста за неповиновение требованиям силовиков, рассказал, что привлек их внимание своими публикациями в соцсетях на тему спецоперации на Украине. При этом, по его словам, скриншоты публикаций, легшие в основу обвинения, были сделаны за день до того, как он привел их в соответствие с действующим законодательством. Ольховик также сообщил, что в отношении него возбуждено еще одно дело - по статье о дискредитации вооруженных сил России.

Как сообщал "Кавказский узел", активист Олег Ольховик 4 апреля был арестован на 10 суток за неповиновение полиции. Ранее он принимал участие в акции против спецоперации на Украине, за что задерживался, сообщил правозащитник Алексей Мандригеля.

Краснодарский активист Олег Ольховик, задержанный 1 апреля и арестованный на 10 суток по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции), после освобождения рассказал корреспонденту «Кавказского узла» об обстоятельствах задержания.

Как отметил 30-летний Ольховик, он не состоит ни в каких объединениях, хотя ранее принимал участие в некоторых политических проектах. По его словам, история, завершившаяся арестом на 10 суток, началась с того, что 24 февраля он позвонил в один из украинских фондов со словами поддержки. Именно этот звонок, по его мнению, и вызвал дальнейшие события.

«31 марта мне позвонил участковый полицейский и сообщил, что некий освобождающийся из колонии человек указал местом своего будущего проживания квартиру, которую я снимаю, и попросил меня явиться в отдел полиции. Я отказался, отметив, что не знаю этого человека. И вообще если такая вещь есть, пусть с этим разбирается хозяин квартиры. Участковый предложил, что он сам ко мне зайдет, но я сказал, что ничего подписывать не буду. На этом все закончилось», - рассказал Ольховик.

По словам активиста, 1 апреля он, как обычно, собрался ехать на работу, но когда он был у машины, к нему подошли двое силовиков и двое в штатском. Ему сообщили, что его машина была замечена в каком-то правонарушении и попросили документы на нее. Также у Ольховика попросили документы, удостоверяющие личность, но с собой у него было только водительское удостоверение. После предъявления документов активиста повезли в отдел полиции, где ему предъявили обвинение по статье 19.3 якобы за то, что он попытался скрыться.

Люди в штатском показали ему скриншоты его публикаций в одной из социальных сетей, сделанных 23 и 24 февраля. «Но 4 марта я изменил эти записи, приведя их в соответствие с законодательством, скрины же были от 3 марта», - подчеркнул Ольховик.

Кроме того, от него требовали разблокировать телефон, чтобы силовики могли прочитать его переписку. Ольховик рассказал, что ему предлагали уехать из России, на что он ответил: «Я никуда не уеду отсюда. Это — моя родина».

"Потом они грозили возбудить уголовное дело о государственной измене», - отметил краснодарец.

После трехчасового разговора, когда он так и не разблокировал телефон и ничего не подписал, вновь зашел участковый и забрал активиста. Ольховику временно отдали телефон, он смог позвонить на работу и предупредить об отсутствии, а также связаться с отцом. В дальнейшем телефон у него забрали, и он увидел его вновь, только когда оказался в спецприемнике, где отбывал наказание. В самом спецприемнике обращение, по словам Ольховика, было нормальным, никаких претензий у него нет.

9 апреля к нему приходил сотрудник спецслужб и принес для ознакомления предостережение о недопустимости совершения преступления по статье 275 УК РФ (государственная измена).

По словам Ольховика, в дальнейшем его ждет еще один суд. 11 апреля, за 40 минут до освобождения ему принесли постановление о возбуждении против него дела по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП). По мнению активиста, это обвинение лишено фактического основания, поскольку сразу после ее принятия он убрал из своих соцсетей любые публикации, подпадающие под действие этой статьи. Дата суда пока неизвестна. Адвоката у Ольховика в настоящий момент нет.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе", а новости о преследовании активистов – на странице "Преследование активистов".

* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.