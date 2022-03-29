Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии

29 марта 2022, 21:49

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К наказанию в виде 12 суток ареста и 30 тысячам рублей штрафа приговорил Армавирский горсуд местного жителя за публикацию в соцсети нацистской символики и материалов, дискредитировавших вооруженные силы России.

45-летнего жителя Армавира задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю совместно с УФСБ России по краю и ОМВД по Армавиру.

По версии следствия, мужчина разместил на своей странице в соцсети дискредитировавшие вооруженные силы России материалы. Также он опубликовал фотографию с изображением нацистской символики, сообщило сегодня на своем сайте управление МВД РФ по Краснодарскому краю.

В отношении жителя Армавира были составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.3 и по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами" и "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности".

За эти правонарушения решением Армавирского городского суда мужчине было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 12 суток с выплатой штрафа в размере 30 000 рублей, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее "Кавказский узел", также писал о том, что суд в Сочи назначил два штрафа по 50 тысяч рублей местной жительнице, признав ее виновной в расклейке стикеров с дискредитирующей вооруженные силы России информацией.

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* – 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.