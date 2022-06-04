Новый размер минимальной зарплаты вызвал недоумение жителей Чечни

04 июня 2022, 04:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Чечне установлен новый размер минимальной заработной платы, который составляет теперь 15 279 рублей. Пользователи Instagram* выразили недоумение, отметив, что этих денег очень мало для жизни, но некоторые их знакомые вынуждены жить на них.

Ранее "Кавказский узел" писал, что по итогам 2021 года Чечня заняла предпоследнее место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей. Он был составлен по данным Росстата - учитывались деньги, которые остаются в среднестатистической семье после вычета всех минимальных расходов. По данным рейтинга, в среднестатистической чеченской семье после оплаты всех необходимых затрат остается 8 106 рублей. В рейтинге социально-экономического положения регионов России Чечня оказалась на 69 месте, набрав 29,467 балла из 100 возможных.

Решение повысить размер минимальной зарплаты принято на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Чечне, контролировать его исполнение должна Федерация профсоюзов республики. Новый размер минимальной зарплаты установлен с 1 июня, сообщает 3 июня "Грозный-информ".

Решение об индексации МРОТ было принято 25 мая на заседании Президиума Госсовета России по вопросам социальной поддержки граждан. С 1 июня текущего года МРОТ проиндексирован на 10% - до 15 279 рублей в месяц. Соответствующее решение подписал Председатель правительства России. В некоторых регионах минимальный размер оплаты труда рассчитывается с учетом коэффициентов и надбавок, например, за работу в особых климатических условиях, а также может отличаться для работников бюджетного или внебюджетного секторов, пишет "Российская газета".

Сообщение о нововведении, опубликованное в Instragram*-паблике издания, набрало за четыре часа 131 отметку "Нравится" и более 50 комментариев.

"Это у них зарплата 15 тыс?" - задается вопросом zaira_24_06_86.

"Хорошая зарплата, для чиновников", - иронизирует hamzatmaziev.

"Все знают, что даже 50 тыс. дохода на семью - это мало с нынешними ценами на продукты питания", - отметил berkut_guno.

"А почему 15 279 руб., а не 15 280? Кто и как это считал?" - недоумевает moskivachka_ya.

"Это максимум некоторых людей", - поделился наблюдениями margoshvili_duy.

"Очень-очень мало", - оценила новую минимальную зарплату zura.murtazova.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.