Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ

16 января 2022, 01:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В десятку регионов России с наибольшим количество школ, нуждающихся в капитальном ремонте, вошли Северная Осетия, Ингушетия, Дагестан и Карачаево-Черкесия. Всего в Северо-Кавказском федеральном округе, по данным властей, в капремонте нуждается почти четверть школ.

Министерство просвещения и Министерство строительства России обнародовали 15 января проект программы "Модернизация школьных систем образования" на период 2022 - 2026 годов. Целью программы является "приведение в нормативное состояние не менее 7300 зданий (обособленных помещений) общеобразовательных организаций". В приложении к проекту указано, что планируется провести капитальный ремонт и оснастить современными средствами обучения не менее трех тысяч школ в 2022-2023 годах, не менее полутора тысяч - в 2024, также не менее полутора тысяч - в 2025 и не менее 1300 - в 2026 году. Общий объем финансирования программы - 418 миллиардов рублей.

В проекте программы, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, указано, что по данным статистики в России на 1 января 2021 года 67 412 зданий и обособленных помещений, из которых 7211 (10,7%) нуждаются в капремонте. При этом "наибольшая доля требующих капитального ремонта зданий (в общем количестве зданий школ) отмечается "с большим отрывом" в Северо-Кавказском (24,7%) и Дальневосточном федеральных округах (20,3%)". В СКФО также "в абсолютном выражении наибольшее количество зданий, требующих капитального ремонта" - 17,9%.

В числе десяти регионов, наиболее нуждающихся в капитальном ремонте зданий школ - четыре республики Северного Кавказа. В Северной Осетии более половины школ (53,0%) являются проблемными, в Ингушетии - 42,4%, в Дагестане - 29,4%, в Карачаево-Черкесии - 28,1%.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в новому учебному году 2021-2022 в Дагестане открылись семь школ на 2440 ученических мест. Однако это не решило проблему нехватки мест для учащихся - в 28 школах решено было сделать трехсменное обучение. Кроме того, свыше 200 школ в республике располагаются в ветхих и аварийных зданиях - там учатся около 9% школьников. Власти озвучили планы до конца года ввести в эксплуатацию 16 школ. 15 декабря в трех селах Хасавюртовского района открыты новые школы, а 18 декабря - в селе Оружба Магарамкентского района.