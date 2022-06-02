Денежные купюры. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

02 июня 2022, 15:23

В Волгоградской области установлен размер выплат семьям погибших на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родным погибших в ходе военной операции на Украине будет выплачен один миллион рублей, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области. Власти районов и муниципалитетов подтвердили гибель на Украине не менее 39 уроженцев региона.

"Кавказский узел" писал, что Денис Ульбрехт из Камышинского района стал 39-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил дополнительную региональную выплату семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня пресс-служба администрации области.

"Принято решение о дополнительной региональной поддержке семей погибших воинов. Средства в размере одного миллиона рублей на семью, где есть потери, уже выделены и направляются родным и близким погибших военнослужащих", - приводятся слова губернатора на сайте администрации Волгоградской области..

Напомним, власти ряда регионов озвучили меры поддержки семьям погибших. Власти Краснодарского края пообещали выплатить по два миллиона рублей, депутаты Астраханской области приняли закон о выплате одного миллиона рублей семьям погибших, глава Калмыкии также пообещал выплатить родным погибших по миллиону рублей.

В Дагестане создан специальный фонд для оказания помощи семьям и родственникам военных, погибших во время военной операции на Украине. Также семьям и родственникам погибших военных со стороны чиновников будет оказана всесторонняя помощь, в том числе с трудоустройством и получением образования, заявил глава республики Сергей Меликов. Семьям погибших на Украине уроженцев Чечни обещана выплата одного миллиона рублей из фонда имени Ахмата Кадырова.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Арестован подозреваемый в поджоге волгоградского военкомата", "Власти Камышинского района сообщили о гибели десантника на Украине", "Глава Дзержинского района подтвердил гибель жителя Волгограда на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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