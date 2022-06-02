В Волгоградской области установлен размер выплат семьям погибших на Украине

02 июня 2022, 15:23

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Родным погибших в ходе военной операции на Украине будет выплачен один миллион рублей, сообщил сегодня губернатор Волгоградской области. Власти районов и муниципалитетов подтвердили гибель на Украине не менее 39 уроженцев региона.

"Кавказский узел" писал, что Денис Ульбрехт из Камышинского района стал 39-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил дополнительную региональную выплату семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщила сегодня пресс-служба администрации области.

"Принято решение о дополнительной региональной поддержке семей погибших воинов. Средства в размере одного миллиона рублей на семью, где есть потери, уже выделены и направляются родным и близким погибших военнослужащих", - приводятся слова губернатора на сайте администрации Волгоградской области..